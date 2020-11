Office per Mac beta è già compatibile con Apple Silicon

Microsoft ha annunciato una nuova beta della suite Office per Mac aggiungendo la compatibilità con i sistemi con processore Apple Silicon e sistema operativo Big Sur. Il download è già disponibile per chi fosse interessato a utilizzare il software sul proprio nuovo Mac in arrivo la prossima settimana.

La compatibilità delle applicazioni con i nuovi Mac dotati di processore Apple Silicon è sicuramente uno degli ostacoli principali che Apple dovrà sormontare per rendere i nuovi prodotti in arrivo il 17 novembre competitivi con la concorrenza. Un ostacolo con cui si stanno scontrando anche gli sviluppatori delle app di terze parti, i quali ora hanno una nuova piattaforma hardware diversa da x86 per cui devono ottimizzare il proprio codice.

Microsoft si è fatta trovare pronta e ha annunciato la disponibilità di una prima release beta della propria suite di programmi Office per Mac sotto forma di Universal Binary.

Nonostante Apple affermi che in alcuni casi le app x86 siano in grado di funzionare su Apple Silicon grazie al software di compatibilità Rosetta meglio che nativamente sui Mac Intel, non sarà sempre quello il caso e molti utenti sono interessati al supporto ufficiale per le CPU della casa di Cupertino, soprattutto quando si tratta di app critiche necessarie per lavoro.

Ad annunciare l’arrivo della versione di Office per Mac ottimizzata per girare anche sui nuovi MacBook Air, MacBook Pro e Mac Mini ci ha pensato Erik Schwiebert, ingegnere software di Microsoft per i prodotti Apple, con un post su Twitter.

MSFT plans to push a Universal build of Mac Office 2019 to the Beta Channel (formerly “Insider Fast”) by the end of today.

We don’t have a public date or version for a final release; this is an initial peek for customers to test on hardware they may be acquiring this week… 🙂

— Erik Schwiebert (@Schwieb) November 11, 2020