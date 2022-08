ONLYOFFICE è un’eccellente e comoda alternativa a Google Docs, oltre che a Microsoft Office. ONLYOFFICE, infatti, è una suite di produttività completa, che non teme confronti e può sostituire appieno i riferimenti del mercato.

Vi abbiamo più volte spiegato perché ONLYOFFICE sia più funzionale di Microsoft Office. Non solo: al contrario della suite Microsoft, ONLYOFFICE è e resta fieramente gratuita; un importante vantaggio per i lavoratori autonomi o per chi usa solo occasionalmente un’intera suite di programmi d’ufficio.

In questo articolo ci concentriamo, invece, sul confronto tra ONLYOFFICE Docs e il principale competitor dei programmi di calcolo, presentazione e scrittura: Google Docs.

I vantaggi di Google Docs? Sono anche in ONLYOFFICE

Il principale vantaggio di Google Docs è insito nel suo essere un applicativo web. Questo significa che basta poter accedere a un browser da una qualsiasi macchina (Linux, Apple, fissa o mobile, ecc) per lavorarci senza problemi. L’altro vantaggio di Google Docs è la possibilità di lavorare in condivisione, provvedendo a una lunga serie di feature che semplificano il lavoro collettivo e collegiale.

ONLYOFFICE è una suite d’ufficio che comprende gli editor per documenti di testo, fogli di calcolo, presentazioni e moduli. I file realizzati con ONLYOFFICE sono ampiamente compatibili sia con i formati proprietari di Microsoft Office che di Google Docs. Ma, soprattutto, ONLYOFFICE coniuga i due mondi: l’offline e l’online, il lavoro individuale e collettivo, e offre agli utenti ampi strumenti di editing e funzionalità per la collaborazione. Il tutto assicurando una migliore gestione del lavoro di gruppo (spesso caotico su Google Docs e, di riflesso, nelle nostre caselle mail) e la possibilità di lavorare agilmente su formattazioni complesse e oggetti da qualsiasi dispositivo.

ONLYOFFICE ha applicazioni e funziona su tutti i principali sistemi operativi, permettendoti di lavorare dalla tua scrivania, online o offline, senza problemi. Inoltre è utilizzabile anche da browser, con un’esperienza di produttività 100% online e di condivisione totale.

Soprattutto ONLYOFFICE garantisce la massima interoperabilità tra i vari supporti, un aspetto in cui anche Google Docs non è sempre impeccabile. In particolare alcuni aspetti fondamentali, come le impostazioni di stampa e di impaginazione, non si modificano quando si passa da una versione all’altra. Un obiettivo raggiunto grazie all’uso dell’HTML5 Canvas e di altri strumenti avanzati compatibili con tutti i principali browser.

La privacy e la sicurezza di ONLYOFFICE e Google Docs a confronto © 2022 Ascensio System SIA

ONLYOFFICE batte Google Docs per sicurezza e privacy

Google Docs è ormai associato, sia dagli utenti che dall’azienda, a Google Drive. Si tratta di una soluzione particolarmente comoda, soprattutto quando si desidera condividere un lavoro con il proprio team e/o i clienti.

Una massima, però, afferma che “se non paghi qualcosa, il prodotto sei tu”. Ecco cosa accade quando accettiamo i termini di contratto di Google: la società può potenzialmente vedere tutti i vostri dati e può disporne come preferisce. Sì, potrebbe anche bloccare l’accesso a un documento se dovesse ritenere che viola le sue regole. Se pensi che non sia mai successo, purtroppo non è così: già nel 2017 un errore portò migliaia di utenti a trovarsi “chiusi fuori” dai loro documenti.

Usando ONLYOFFICE sei certo che i tuoi file siano in piena sicurezza e sotto un unico controllo: il tuo. ONLYOFFICE ti permette di scegliere se affidarti ai tuoi device offline, oppure se installarlo su un server per potervi accedere dalla rete.

Inoltre, Ascensio System SIA ha sviluppato in esclusiva per ONLYOFFICE le Private Rooms: si tratta di uno spazio virtuale ad hoc, dedicato ai documenti sensibili e che offre maggiore sicurezza degli altri. I contenuti dei file presenti su una Private Rooms sono infatti crittografati e, conclusa la sessione, non è possibile né copiarli né condividerli con terzi.

ONLYOFFICE rispetta anche il diritto degli utenti di possedere e controllare i loro dati personali, attenendosi alle ultime leggi europee in materia. Per questo ONLYOFFICE tratta il minor numero di dati necessari e consente agli utenti di sapere come questi vengono raccolti, memorizzati ed elaborati. ONLYOFFICE dà la libertà di accedere, copiare, eliminare, limitare o spostare qualsiasi dato personale e, se la tua azienda agisce in qualità di titolare del trattamento dei dati e interagisce con i suoi clienti attraverso ONLYOFFICE, avrai accesso completo alle procedure attraverso le quali essi possono esercitare i loro diritti legali relativi ai propri dati personali.

Per ONLYOFFICE le dimensioni non contano

A prima vista Google Docs potrebbe sembrare molto veloce. Purtroppo si tratta di un’efficace mistificazione dell’azienda di Mountain View. Come saprà chiunque lavori su Google Docs in mobilità, il server non carica immediatamente il documento effettivo ma una sua “fotografia”. Dopo che questa operazione è avvenuta, è necessario sempre aspettare qualche secondo (o anche di più, dipende dalla velocità di connessione) per poter lavorare con il documento. ONLYOFFICE è più onesto: vi dirà che sta ancora caricando, finché non è pronto per farvi mettere al lavoro.

Ma se state lavorando a un file particolarmente “pesante”, ONLYOFFICE usa un trucco speciale: riproduce solo la pagina, la slide o l’immagine di cui avete effettivamente bisogno. Il resto del documento resterà in memoria, pronto all’occorrenza. Un dettaglio che fa la differenza e vi aiuta a dimenticarvi dei traumatici blocchi che affliggono i file grandi sia su Google Docs che su Microsoft Office (e quanti studenti e ricercatori conoscono il brivido di vedere crashare il proprio paper prima del salvataggio!).

I commenti in ONLYOFFICE © 2022 Ascensio System SIA

Gli altri vantaggi di ONLYOFFICE

Enucleare tutti i vantaggi di ONLYOFFICE non è possibile. Abbiamo già raccontato le principali feature dell’ultima versione, la v7.1, in questo articolo. Inoltre, abbiamo approfondito in che modo questa suite “batta” anche Microsoft Office, nonostante sia gratuita.

In questa sede ci limitiamo a segnalare alcuni vantaggi “minori”, che differenziano ONLYOFFICE da Google Docs.

1. Supporto per tutti i formati di file più diffusi

I file ONLYOFFICE Docs sono completamente compatibili con i file Office Open XML (DOCX, XLSX, PPTX) e supportano altri formati popolari come ODT, RTF, DOC, TXT, ODS, CSV, ODP, XLS, PPT, HTML, EPUB, XPS ecc.

2. Collaborazione fluida

ONLYOFFICE Docs fornisce agli utenti modalità di modifiche in collaborazione estremamente specifiche: simboli, paragrafi, revisioni, modifiche, cronologie delle modifiche e delle versioni fino ai più recenti commenti e menzioni, accompagnati dalla chat integrata e dai plugin per i principali programmi di messaggistica audio e video. Con ONLYOFFICE tutti possono fare la loro parte e collaborare efficacemente alla riuscita del lavoro.

3. Flessibilità

ONLYOFFICE ti lascia libero di scegliere come utilizzare i suoi editor, senza “intrappolarti” all’interno di ecosistemi limitati e limitanti. Online puoi associare

Puoi associare ONLYOFFICE Docs con l’ecosistema nativo ONLYOFFICE Workspace o ai principali servizi di sincronizzazione e condivisione aziendali: Nextcloud, Alfresco, Confluence, Seafile e tanti altri. Inoltre puoi integrarlo nel tuo ecosistema preferito:

Piattaforme di e-learning, come Moodle e Chamilo,

Servizi CMS: WordPress, Drupal, ShaePoint,

Piattaforme sync&share: Nextcloud, ownCloud e Seafile,

Soluzioni per la gestione dei progetti, come Jira e Redmine.

L’elenco completo è disponibile a questo indirizzo.

I form di ONLYOFFICE sono più ricchi dei Google Forms © 2022 Ascensio System SIA

I limiti di Google Docs

Microsoft Office e Google Docs: questi sono i programmi che ci vengono in mente quando pensiamo alla scrittura, al calcolo o alle presentazioni.

Google è riuscita a rendere popolare la sua suite negli ultimi anni, sfruttando i cambiamenti al nostro stile di vita imposti dai confinamenti pandemici. La strategia dell’azienda è stata chiara e in linea con la sua impronta: fornire una versione completamente gratuita per l’uso personale, con i vantaggi di una struttura online affidabile e granitica e le potenzialità di interconnessione con il mondo mobile; entrare nelle istituzioni e in particolare nelle scuole e nelle università. Oggi la maggioranza degli istituti italiani ha adottato Google Classroom, di cui Google Docs è parte integrante e fondamentale.

Ma anche Google Docs ha i suoi limiti. Ricordiamo qui i principali:

si tratta, tecnicamente, di una web app: essendo un’applicazione che funziona dentro a un browser, come per esempio Google Chrome, potreste avere problemi nella sincronizzazione e nella lavorazione dei file offline; se lavorate in mobilità, avrete sempre bisogno di una connessione stabile per lavorare direttamente sul vostro documento. Oppure dovrete effettuare il download, perdendo la maggior parte delle funzionalità di Google Docs; come tutti i prodotti Google, anche Google Docs è solo parzialmente gratuito. I 15 GB di spazio a disposizione non sono infiniti e, se lo usate molto per lavoro, potreste ben presto trovarvi a pagare per avere più spazio di archiviazione online; la sicurezza, la privacy e altri aspetti della proprietà del file sono demandati a Google e non sono più sotto il vostro controllo; i formati proprietari di Google Docs sono poco utilizzati, eppure il salvataggio su formati .doc e .docx non offre la stessa flessibilità dell’originale.

ONLYOFFICE Docs e le sue funzioni avanzate

Se desideri acquistare la versione a pagamento di ONLYOFFICE Workspace, godrai delle funzioni avanzate della suite di programmi di Ascensio System SIA. Prima tra tutte, fondamentale per qualsiasi azienda, è il poter contare su un supporto dipendenti (e utenti) che funziona, con persone competenti che possono davvero aiutarti a risolvere i problemi che si verificano.

C’è poi la grandissima integrazione con altri servizi, necessaria nei contesti enterprise. Inoltre, potrai godere di un ulteriore miglioramento della sicurezza e della privacy, una caratteristica già presente nella versione gratuita e ulteriormente migliorata in quella a pagamento.

ONLYOFFICE su Windows 11 © 2022 Ascensio System SIA

ONLYOFFICE batte (anche) Google Docs

Facciamo una sintesi del perché ONLYOFFICE vinca la sfida con Google:

L’uso di Google Docs è molto comodo, ma non rispetta la privacy

È possibile utilizzare gli editor di ONLYOFFICE sia nel cloud pubblico che in una rete privata

A differenza di Google, gli editor ONLYOFFICE possono essere utilizzati all’interno di altre piattaforme cloud (come ownCloud/Nextcloud) e app web di terze parti

ONLYOFFICE è migliore per lavorare con file di grandi dimensioni

ONLYOFFICE è compatibile con qualsiasi browser

ONLYOFFICE dispone di editor WYSIWYG sempre funzionante, una feature altalenante in Google Docs

ONLYOFFICE fornisce agli utenti tantissime soluzioni grazie alla filosofia open source. Il codice sorgente è presente su GitHub. Ciò garantisce trasparenza e affidabilità, perché puoi verificarlo e personalizzarlo in qualsiasi momento. E questo implica anche maggiori garanzie sulla riservatezza dei dati e sull’impegno a non monitorare le attività degli utenti.

In sintesi, ONLYOFFICE è un’opzione preferibile a Google Docs sia nella versione gratuita che in quella enterprise. ONLYOFFICE riunisce il meglio di Microsoft Office e Google Docs e lo integra con migliorie efficaci ed efficienti. Provalo, non potrai farne più a meno: l’installer è disponibile sul sito ufficiale.