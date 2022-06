ONLYOFFICE Workspace 12 è la migliore suite professionale per te, per i tuoi colleghi e per la tua azienda. L’ultimo aggiornamento di ONLYOFFICE Workspace, il 12esimo, ha profondamente rinnovato i programmi dedicati alla produttività sviluppati da Ascensio System SIA. ONLYOFFICE 12 è un tool professionale che ti assicura prestazioni granitiche e ti consente la massima flessibilità nel lavoro e nella cooperazione.

Le novità di ONLYOFFICE Workspace 12

Scopriamo le novità di ONLYOFFICE Workspace 12, la suite professionale di ONLYOFFICE. Installando ONLYOFFICE Workspace 12 sui vostri server avrete a disposizione strumenti potenti e moderni, con il pieno controllo dei dati

nuovi strumenti per la condivisione dei file;

introduzione dei server WebDAV;

miglioramenti nella gestione delle mail;

rubrica degli indirizzi CardDAV;

aggiunte ai calendari e progetti.

Le nuove caratteristiche si affiancano a una delle più importanti peculiarità di ONLYOFFICE Workspace: il totale controllo sui dati condivisi della tua azienda, grazie alla possibilità di installare il software sui tuoi server privati. In più, ONLYOFFICE Workspace 12 è la suite professionale che include (e adatta a scopo lavorativo) tutte le novità di ONLYOFFICE 7.1.

Condivisione e ruoli dei collaboratori in ONLYOFFICE Workspace 12 © 2022 Ascensio System SIA

Nuovi strumenti per la condivisione dei file

ONLYOFFICE Workspace 12 ti offre tante possibilità di condivisione dei file e dei documenti. Ad esempio, è possibile impostare una gerarchia e dei privilegi differenziati tra i dipendenti. In questo modo un collaboratore o una risorsa occasionale accederà al file in modalità “sola lettura” e si limiterà a commentare, senza poter stampare, scaricare o anche inoltrare il documento. L’impostazione di condivisione può essere personalizzata in autonomia, processo che differisce rispetto a Google Documenti.

I documenti compatibili con ONLYOFFICE Workspace 12 sono numerosi. I formati supportati includono FB2, XML, OXPS in modo nativo, e la suite ha un’amplia selezione di opzioni per la conversione da un formato all’altro: da XML a formati di testo, da OXPS a PDF, da documento a EPUB, FB2, HTML, DOTX, e OTT, da foglio di calcolo a XLTX e OTS, da presentazione a POTX e OTP, da documento generico a OOXML (DOCM, DOTM, XLSM, XLTM, PPTM, POTM – formati con macro).

L’introduzione dei server WebDAV è funzionale ai nuovi strumenti per la condivisione dei file: in questo modo i tuoi collaboratori e/o i tuoi dipendenti potranno intervenire sui contenuti direttamente via web.

Una mail in ONLYOFFICE Workspace 12 © 2022 Ascensio System SIA

Miglioramenti nella gestione delle mail

Le possibilità di gestire i propri server in ONLYOFFICE Workspace sono complete ed estensive. Queste includono sia la possibilità di installare il software su cloud privato, sia la totale gestione dei propri server di posta elettronica.

La versione 12 prevede la sincronizzazione IMAP, uno strumento fondamentale per una gestione flessibile e agevole, oltre alla possibilità di fare un backup completo del database del Mail Server. Migliorati anche i servizi di aggregazione degli indirizzi e il sistema di ricevuta delle letture – che si aggiunge alla già pre-esistente, e non presente su client più noti come quelli di Gmail, ricevuta di consegna. Infine, è possibile aggiungere destinatari in CC con un semplice “tag” nel testo: basta scrivere @ e il nome dell’utente e/o l’indirizzo mail per fargli pervenire una copia della missiva.

Rubrica degli indirizzi CardDAV e dei gruppi di lavoro

Ora è possibile creare una lista di indirizzi usando il protocollo CardDAV; in questo modo puoi condividere con i tuoi collaboratori un database sincronizzato e “al sicuro” sui server. Per accedere al portare potrai far iscrivere i tuoi collaboratori, anche quelli occasionali, con servizi mail e utenze Apple o Microsoft. Il protocollo CardDAV ti consente di costruire contatti condivisi ricchi di informazioni e di contatti.

Per chi si iscriverà ai server CardDAV, ONLYOFFICE Workspace 12 include anche un feed personalizzato che presenta info e notizie dalla community, come compleanni e/o modifiche al flusso di lavoro.

Creazione di un evento in ONLYOFFICE Workspace 12 © 2022 Ascensio System SIA

Aggiunte ai calendari e progetti

ONLYOFFICE Workspace 12 propone inoltre calendari condivisi. L’aggiornamento consente una realizzazione più semplice degli eventi, che possono essere personalizzati attraverso il campo “Descrizione” e con l’uso di collegamenti e liste. È anche possibile allegare file ai singoli eventi, come brief riguardanti il cliente o il lavoro da svolgere. Sia nei calendari che nei progetti è possibile “taggare” colleghi e collaboratori attraverso l’uso di @, del loro nome utente o della loro mail.

ONLYOFFICE Workspace 12 e la sicurezza

ONLYOFFICE Workspace 12 implementa alcune migliorie anche per la sicurezza. Nello specifico, adottando il servizio Elasticsearch per la ricerca full-text e l’indicizzazione in un ambiente separato e controllato, si possono evitare vulnerabilità come il log4j. Inoltre, grazie ai tuoi server, è possibile controllare le connessioni attive per ogni utente. In questo modo avrai informazioni dettagliate sul sistema operativo, sui browser, sugli orari, sulla posizione e sull’indirizzo IP dei tuoi collaboratori, affinché non ci siano rischi di intrusioni.

L'importazione da Google Workspace in ONLYOFFICE Workspace 12 © 2022 Ascensio System SIA

Migrazione dei dati da Google

Google Workspace è una delle suite più utilizzate dalle PMI, dove però i dati e i documenti sono custoditi sui server di Google, un cloud pubblico, di proprietà terzi. ONLYOFFICE Workspace 12 ti consente, invece, l’installazione di tutti i servizi e le applicazioni sui propri server, garantendo la massima riservatezza dei dati.

Hai già del materiale salvato su Google? Non preoccuparti: grazie al nuovo pannello di controllo, gli amministratori potranno importare facilmente e rapidamente i dati da Google Workspace a ONLYOFFICE Workspace 12.

Come installare ONLYOFFICE Workspace 12?

Il nuovo ONLYOFFICE Workspace 12 si può scaricare subito dalla pagina ufficiale, la sezione “Workspace” del sito. Si può installare sui propri server aziendali oppure usare un cloud pubblico, avendo a disposizione una suite di eccezionale flessibilità e affidabilità. La tua impresa è ancora una piccola startup e stai aspettando di intercettare fondi e bandi per poter crescere? ONLYOFFICE Workspace e Ascensio SIA System ti aiutano: ONLYOFFICE Workspace 12 è gratuito fino a 5 utenti.

Prova subito ONLYOFFICE Workspace 12