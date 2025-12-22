Avatar di Ospite React_Scout #257 0
750 miliardi e lui dice che gli darebbe fastidio quotarsi, ah ok
Avatar di Ospite Web_Guru #863 0
questo codice rosso che attivano più volte l'anno mi sa tanto di allarmismo da startup
Avatar di Ospite Node_Soul #830 0
Altman è uno psicopatico allo stesso livello degli altri Big Tech.
E' necessario esserlo per guidare simili aziende, con lo stress a cui dovrebbero essere sottoposti.
Lo psico non sente niente, invece, dorme tranquillo anche se si sveglia presto e lavora per 16 ore al giorno.
Quale "normale" può solo star dietro a persone così? E' ovvio che comandino loro.
E, fuori tema, è ovvio che rendano il mondo uno schifo.
Ad Altamn piace avere un feudo tutto per lui e gli piace fare finta di essere cappa e spada con gli altri, per questo non gli piace la quotazione in borsa che lo esporrebbe al volere di terzi finanziatori, oltre a Microsoft che è già abbastanza pesante di suo.
