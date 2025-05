Ora potete guardare live come Internet Archive salva i dati

Internet Archive ha recentemente svelato al pubblico il dietro le quinte del proprio processo di digitalizzazione, lanciando una diretta streaming su YouTube che mostra in tempo reale la conversione di microfiches in documenti digitali. Questo affascinante viaggio nella conservazione digitale è accompagnato da rilassanti melodie lo-fi, creando un'esperienza quasi ipnotica per gli spettatori.

Le microfiches, sottili fogli di pellicola contenenti molteplici immagini di documenti miniaturizzati, rappresentano un metodo ormai datato ma ampiamente utilizzato per conservare giornali, atti giudiziari, registri governativi e altri documenti di rilevanza storica. Questi minuscoli archivi analogici vengono ora trasformati in contenuti accessibili a chiunque attraverso la vasta biblioteca digitale dell'organizzazione.

La diretta streaming, visibile dal lunedì al venerdì dalle 10:30 alle 18:30 (ora della costa est americana), offre una prospettiva ravvicinata su una delle cinque stazioni di digitalizzazione presenti nella sede di Richmond, in California. Gli spettatori possono osservare il documento in lavorazione e seguire passo dopo passo il meticoloso processo di conversione.

Dietro questa iniziativa si cela la creatività di Sophia Tung, sviluppatrice di applicazioni già nota per aver realizzato una diretta streaming con musica lo-fi che mostrava i robotaxi di Waymo mentre rientravano nei loro parcheggi. È stata proprio Tung a configurare questa nuova esperienza visiva per l'Internet Archive, combinando tecnologia, conservazione culturale e atmosfera rilassante.

"Gli operatori inseriscono le schede microfiche sotto una fotocamera ad alta risoluzione, che cattura molteplici immagini dettagliate di ciascun foglio," spiega Chris Freeland, direttore dei servizi bibliotecari dell'Internet Archive, in un post sul sito dell'organizzazione. "Un software unisce queste immagini, dopodiché altri membri del team utilizzano strumenti automatizzati per identificare e ritagliare fino a 100 pagine individuali per scheda."

Dopo questa fase iniziale, l'Internet Archive elabora le pagine, le rende ricercabili tramite il testo contenuto e infine le carica nelle sue collezioni pubbliche, accessibili gratuitamente a chiunque nel mondo. Un lavoro certosino che richiede competenze tecniche, precisione e pazienza, ora visibile in diretta agli occhi del pubblico.

La trasmissione non si limita a mostrare il processo di digitalizzazione. Come sottolineato da Tung: "Durante il giorno, si possono vedere gli scanner all'opera su macchine personalizzate per digitalizzare tutte le microfiches del mondo. Durante le ore di inattività, si possono anche esplorare altre risorse che l'Archive ha da offrire, come film muti di dominio pubblico o immagini storiche della NASA."

Questa iniziativa rappresenta un'interessante intersezione tra conservazione culturale e trasparenza operativa, permettendo al pubblico di comprendere il meticoloso lavoro necessario per rendere accessibili documenti storici che altrimenti rimarrebbero confinati in archivi fisici, inaccessibili ai più. La scelta di accompagnare queste immagini con musica lo-fi crea inoltre un'atmosfera rilassante che trasforma un processo tecnico in un'esperienza quasi meditativa.

L'Internet Archive, organizzazione no-profit fondata nel 1996, continua così la sua missione di costruire una biblioteca digitale universale, offrendo accesso permanente a dati storici, pubblicazioni e materiali culturali in formato digitale. In un'epoca in cui l'informazione digitale è spesso considerata effimera, iniziative come questa sottolineano l'importanza della conservazione sistematica della conoscenza umana, rendendo visibile un lavoro che solitamente rimane nell'ombra ma che risulta fondamentale per preservare la nostra memoria collettiva.