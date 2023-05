Mouse e tastiera sono ora condivisi tra PC Windows grazie all’ultimo aggiornamento di PowerToys. Si tratta di una funzionalità che molti utenti aspettavano da tempo e per cui si doveva fino ad ora ricorrere a software di terze parti, spesso a pagamento.

Se siete fan dell’app PowerToys, potreste essere interessati all’ultimo aggiornamento che porta l’applicazione alla versione 0.70. Questo aggiornamento aggiunge una delle funzioni più richieste dagli utenti: Mouse Without Borders. Questa utility consente di controllare più computer con un unico mouse e tastiera e di condividere appunti e file tra di essi. Si tratta di un’ottima funzione per chi lavora in multitasking con più di un PC alla volta.

Mouse Without Borders era originariamente un progetto di Microsoft Garage che è stato ritirato qualche anno fa. Il team di PowerToys lo ha ripreso e aggiornato a .NET 7, rendendolo compatibile con PowerToys. È possibile attivare Mouse Without Borders dalle impostazioni di PowerToys e configurarlo per funzionare con gli altri PC della rete. È inoltre possibile personalizzare le scorciatoie da tastiera e i gesti del mouse per passare da un PC all’altro.

Un’altra novità di PowerToys 0.70 è Peek, un’utility che mostra una rapida anteprima dei file selezionati in Esplora file quando si preme una scorciatoia (Ctrl + Spazio per impostazione predefinita). Può essere utile per controllare rapidamente il contenuto di un file senza aprirlo. È inoltre possibile attivare Peek dalle impostazioni di PowerToys e scegliere quali tipi di file visualizzare in anteprima.

PowerToys 0.70 include anche molti altri miglioramenti e correzioni di bug per le utilità esistenti, come l’anteprima del Registro, Awake e Mouse Jump. È possibile consultare il registro completo delle modifiche sulla pagina GitHub di PowerToys.

PowerToys è un’applicazione gratuita che aggiunge diverse utilità e miglioramenti a Windows. È possibile scaricarla dal Microsoft Store o da GitHub.