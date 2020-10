Palit, ecco la nuova GeForce RTX 3070 della linea Jetstream

Il produttore di schede grafiche Palit ha presentato, attraverso il suo account ufficiale Twitter, la nuovissima scheda grafica GeForce RTX 3070 della linea Jetstream. Come indicato dai colleghi di VideoCardz, il dispositivo è dotato di un’estetica piuttosto minimale e presenta un rivestimento completamente nero.

La Palit GeForce RTX 3070 JetStream è equipaggiata con un sistema di raffreddamento a doppia ventola, abbinato ad una copertura e PCB completamente neri. Il PCB sembra essere piuttosto corto e si estende solo fino a metà della lunghezza della scheda. Infatti, nel backplate possiamo notare che la parte finale è forata in modo da far passare liberamente l’aria attraverso il dissipatore. La scheda è di dimensioni medie rispetto ad altri prodotti equivalenti di terze parti, in quanto lo spessore è appena poco più di due slot di espansione.

Ricordiamo che questa era solo un’anticipazione, dato che Palit deve ancora aprire una pagina dedicata alla GeForce RTX 3070 JetStream sul suo sito ufficiale. In ogni caso, non dovrebbe mancare molto alla diffusione di ulteriori informazioni, in quanto il lancio, ricordiamo, è previsto per il prossimo 29 ottobre.

Facendo riferimento ad alcuni benchmark trapelati nel corso degli scorsi giorni, sembra che la NVIDIA GeForce RTX 3070 offrirà prestazioni leggermente superiori alla RTX 2080 Ti, scheda di punta della precedente generazione Turing. Inoltre, la GeForce RTX 3070 è più efficiente dal punto di vista energetico, in quanto il TDP di 220W è inferiore rispetto ai 250W della precedente GeForce RTX 2080 Ti.

Nella giornata di ieri vi abbiamo inoltre riferito alcune dichiarazioni rilasciate da alcuni rivenditori nipponici al portale PC Watch. Stando ai negozi, il volume di distribuzione iniziale delle schede grafiche GeForce RTX 3070 «è considerevolmente più grande di quello delle GeForce RTX 3090/3080». Tuttavia, considerando la precedente disponibilità dei due modelli maggiori, questa affermazione non garantisce che ci saranno abbastanza esemplari per soddisfare la domanda.