Panetteria usa ancora un Commodore 64 come registratore di cassa

Il famoso panificio Hilligoss di Brownsburg, Indianao1, utilizza ancora registratori di cassa Commodore 64 risalenti agli anni '80. La notizia è emersa da una fotografia recentemente condivisa online che mostra i computer vintage in funzione nel negozio.

Il Commodore 64, lanciato nel 1982, è considerato il modello di computer più venduto di tutti i tempi con oltre 17 milioni di unità. Nonostante i suoi 42 anni, questi dispositivi continuano a svolgere egregiamente le funzioni di cassa in uno dei panifici più apprezzati della zona.

Il panificio Hilligoss, aperto nel 1974, ha probabilmente acquistato i Commodore 64 verso la fine degli anni '80. Da allora, non ha mai avuto la necessità di sostituirli, dimostrando come hardware datato possa ancora essere perfettamente funzionale per operazioni di base come le transazioni di vendita. D'altronde, perché creare rifiuti elettronici e spendere soldi non necessari quando l'hardware retrò esistente funziona bene?

Questa scelta pragmatica ha ovviamente attirato l'attenzione online, generando curiosità e apprezzamento. Molti clienti menzionano i registratori vintage nelle loro recensioni, contribuendo alla popolarità del negozio che vanta ottime valutazioni (4,7 stelle su Google e 4,5 su Facebook).

Il Commodore 64, nonostante la sua età, è più che adeguato per gestire transazioni di vendita, elaborazione testi e altre funzioni di base. La sua architettura, basata sul linguaggio BASIC, gli permette di svolgere questi compiti senza problemi.

Il modello utilizzato dal panificio sembra essere uno dei primi "breadbin", così chiamati per la loro forma simile a una cassetta del pane. Questi computer contengono il famoso chip audio SID (Sound Interface Device), ancora oggi ricercato dagli appassionati di retrogaming e musica elettronica.

Esistono modi per potenziare un Commodore 64 senza sostituirlo completamente. Ad esempio, l'unità di espansione RAD, basata su Raspberry Pi 3A+, permette al sistema di eseguire giochi moderni come Doom (1993) a 50 FPS stabili.

Per lo storage, molti utenti oggi preferiscono adattatori SD a IEC per emulare i drive floppy originali, costosi e ingombranti. Chi vuole semplicemente emulare un C64, può farlo facilmente con un Raspberry Pi 3 o addirittura con un più economico Raspberry Pi Pico.

Insomma, la scelta del panificio Hilligoss di mantenere in funzione i propri Commodore 64 è un esempio di come sia possibile conciliare esigenze pratiche, sostenibilità ambientale e fascino vintage. Questa decisione non solo evita sprechi elettronici, ma offre anche ai clienti un elemento di discussione e nostalgia, creando un'atmosfera unica nel negozio.