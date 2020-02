PC Gaming Week, sconti folli su computer e periferiche gaming da MediaWorld

Come vi abbiamo raccontato in mattinata, su Amazon è arrivata la settimana della gaming week, con sconti e promozioni dedicati a quanti sono interessati ad acquistare, a prezzi particolarmente vantaggiosi, notebook, monitor e periferiche gaming annesse. Perché ripetervelo? Perché curiosamente anche Mediaworld si è proposta oggi con un’offerta del tutto identica, avviando quella che è la “Mediaworld PC Gaming Week” che, come accade per il portale di Jeff Bezos, mette in sconto una moltitudine di prodotti dedicati al gaming, dai notebook alle periferiche!

Le offerte sono numerose, e si concentrano soprattutto sul versante dei PC desktop e notebook, con promozioni riservate al mondo del gaming, con prodotti performanti ed estremamente competitivi. Articoli come l’ottimo HP OMEN 17-CB0024NL da 17″, dotato di processore Intel Core I7-9750H da 2,6 GHz e scheda NVIDIA GeForce RTX 2060 con 6 GB dedicati. Un notebook con prestazioni desktop, pensato a chi vuole giocare in mobilità senza rinunciare alla forza bruta offerta da un hardware in grado di tenere testa i titoli AAA più esigenti. Un prodotto non economico, che generalmente viene venduto a ben 1.899,00€ ma che grazie a Mediaworld può essere vostro con ben 400 euro di sconto, portando dunque il prezzo ad un più abbordabile 1.499,00€, senza considerare la possibilità offerta da Mediaworld di pagare in comode rate a tasso zero!

Ovviamente non è finita qui: i prodotti in offerta sono infatti numerosi e, come sempre, abbiamo selezionato per voi quelli che – a nostro giudizio – sono gli articoli più interessanti. L’invito, in ogni caso, è quello di consultare comunque la pagina principale della promozione, così da non perdervi neanche una delle offerte in corso. La pagina è la seguente, ma potrete raggiungerla anche cliccando sul banner sottostante.

