Helldivers 2 è primo su Steam ma il vero gioiello è al sesto posto

Come di consueto, è stata rilasciata la classifica settimanale dei giochi e dell'hardware più venduti su Steam, con dei risultati che sorprendono a metà. Ancora una volta, Helldivers 2 ha dominato la top 10, conquistando anche l'ultima posizione grazie all'upgrade alla Super Citizen Edition e dimostrando ancora una volta il grande successo riscosso sin dal lancio. Nonostante ciò, c'è una cosa che salta decisamente all'occhio nella classifica.

Ecco la classifica completa dal 5 al 12 marzo 2024, stilata in base ai ricavi in dollari ed escludendo i giochi free-to-play come Counter-Strike 2:

Helldivers 2 Steam Deck Dragon's Dogma 2 Last Epoch Forza Horizon 5 Supermarket Simulator Crusader Kings 3 Call of Duty Baldur's Gate 3 Helldivers 2: Upgrade to Super Citizen Edition

Come vedete, al sesto posto si è posizionato "Supermarket Simulator", un titolo che si discosta decisamente dagli altri giochi. Uscito il 20 febbraio, questo videogioco è esattamente ciò che vi immaginereste: un simulatore di supermercato dove dovrete farvi strada tra le corsie, ovviamente armati di carrello, e fare una spesa virtuale. Perché abbia riscosso così tanto successo per noi rimane un mistero, ma la media su Steam è di ben 9.5 stelle.