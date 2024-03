Steam Deck ha già più giochi di Nintendo Switch

Dopo due anni dal lancio di Steam Deck, oltre 14.000 giochi sono attualmente compatibili con la console portatile di Valve - per darvi una stima, Nintendo Switch al 2024 risulta avere circa 11.000 titoli -.

Secondo il sito di monitoraggio SteamDB, infatti, ci sono 14.023 titoli elencati come compatibili con Steam Deck. Di questi, 4.607 sono stati "Verificati" da Valve, il che significa che funzionano "perfettamente su Steam Deck, immediatamente dopo l'avvio", mentre 9.416 sono considerati "Giocabili", il che indica che "potrebbero richiedere alcune regolazioni manuali da parte dell'utente per essere giocati".

Valve sta attualmente rivedendo l'intero catalogo di Steam e sta assegnando a ciascun gioco una delle quattro valutazioni progettate per mostrare quanto fluida sarà l'esperienza di gioco su questa console portatile.

Le altre due categorie in cui i giochi possono essere classificati sono "Non supportati", indicante che non funzionano su Steam Deck, o "Sconosciuti", il che significa che devono ancora essere testati.

I giocatori possono accedere a una pagina di compatibilità di Steam Deck che consente loro di vedere quali dei loro giochi sono stati testati finora, accedendo al proprio account Steam.

I requisiti dei giochi su Steam Deck

Per ottenere il badge "Deck Verified" da Valve, un gioco deve superare quattro test:

– il gioco dovrebbe avere pieno supporto al controller, icone di input del controller appropriate e la tastiera virtuale dovrebbe apparire automaticamente quando necessario. Display – il gioco dovrebbe supportare la risoluzione predefinita di Steam Deck (1280×800 o 1280×720), avere impostazioni predefinite di qualità e testo leggibile.

Insomma, un parco titoli davvero ricchissimo che riesce ad accontentare qualsiasi utente e che supera persino le altre console. Che sia questo il futuro del gaming?