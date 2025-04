Porta la tua creatività al top con questa stampante 3D in resina, oggi in SCONTO!

Se volete portare la vostra creatività al livello successivo con una stampante 3D professionale, non potete lasciarvi sfuggire questa offerta su Amazon. Infatti, Anycubic Photon Mono M7, una delle soluzioni più avanzate per la stampa in resina, è ora disponibile a soli 369,99€, con uno sconto di 130€ sul prezzo abituale di 499,99€, attivando semplicemente il coupon sulla pagina del prodotto. Un’occasione imperdibile per chi desidera ottenere stampe ad altissima precisione con un dispositivo di nuova generazione.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 130€ durante il checkout

Anycubic Photon Mono M7, chi dovrebbe acquistarlo?

Questa stampante 3D a resina è pensata per chi cerca risultati professionali in tempi rapidissimi. Il suo punto di forza è la velocità di stampa fino a 150 mm/h con resina ad alta velocità, che permette di ridurre drasticamente i tempi di produzione. Anche utilizzando una resina 3D standard, si possono raggiungere i 90 mm/h, rendendola una delle stampanti più efficienti della sua categoria.

Il cuore della Photon Mono M7 è il suo display LCD monocromatico da 10,1 pollici con risoluzione 14K (13312x5120 pixel), in grado di garantire un livello di dettaglio straordinario grazie alla definizione XY di 16.8 μm. I modelli risultano nitidi e ricchi di particolari, ideali per chi lavora con miniature, componenti tecnici o oggetti artistici.

La tecnologia COB LighTurbo 3.0, con sistema ottico potenziato, assicura una uniformità luminosa superiore al 90% e un’esposizione perfetta di ogni strato. A tutto questo si aggiungono funzioni intelligenti di controllo e sicurezza, come il rilevamento dei residui, della resina e dei malfunzionamenti, rendendo l’esperienza d’uso più affidabile ed efficiente.

Grazie a un volume di costruzione generoso (8,77"x4,96"x9,05"), la Photon Mono M7 si presta a progetti di ogni dimensione. Inoltre, Anycubic offre un anno di garanzia diretto sulla stampante e sei mesi sullo schermo LCD, oltre a supporto tecnico a vita.

Disponibile a 369,99€ solo per un periodo limitato, questa stampante rappresenta un investimento eccezionale per professionisti, maker e appassionati. Se cercate una stampante 3D in resina veloce, precisa e affidabile, questa è l’occasione che stavate aspettando. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori stampanti 3D a resina per ulteriori consigli.

