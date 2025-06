Se state cercando un mini PC ad alte prestazioni per lavoro, gioco o creazione di contenuti, l'offerta disponibile su Amazon per il Minisforum NAB9 Plus merita assolutamente la vostra attenzione. Questo compatto ma potentissimo computer desktop è attualmente proposto al prezzo promozionale di 549,32€, con uno sconto del 18% rispetto al prezzo consigliato di 669,90€, attivabile grazie al coupon presente direttamente sulla pagina del prodotto.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 18% durante il checkout

Minisforum NAB9 Plus, chi dovrebbe acquistarlo?

Il cuore pulsante del Minisforum NAB9 Plus è l'eccellente Intel Core i9-12900HK, una CPU di fascia alta con 14 core e 20 thread, capace di raggiungere una frequenza massima di 5.0 GHz. Questo processore, accompagnato da 32GB di RAM DDR4 e un SSD PCIe 4.0 da 1TB, garantisce una reattività eccezionale in ogni ambito di utilizzo, dal multitasking più pesante alle attività grafiche e di rendering. La presenza della grafica integrata Intel Iris Xe consente anche un'esperienza fluida per il gaming leggero e la fruizione di contenuti multimediali.

Dal punto di vista della connettività e dell'espandibilità, questo mini computer da gaming sorprende per versatilità e completezza. Supporta triplo display in simultanea grazie a porte HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 e USB4, e offre una porta LAN 2.5G, ideale per sessioni online stabili e veloci. Inoltre, include anche la porta OCulink, una caratteristica rara nei mini PC, che permette il collegamento a GPU esterne per incrementare ulteriormente le prestazioni grafiche, rendendolo adatto persino a carichi di lavoro legati all'intelligenza artificiale o al gaming competitivo.

Il suo formato compatto ITX, pari a soli 170x170x1,6 mm, lo rende perfetto anche per chi ha spazi ridotti ma non vuole rinunciare alla potenza di un sistema desktop di fascia alta. Grazie a un design efficiente e alla configurazione flessibile, Minisforum NAB9 Plus si rivela un'ottima scelta per utenti esigenti che desiderano prestazioni elevate, espandibilità avanzata e massima ottimizzazione dello spazio.

Approfittate subito di questa offerta esclusiva su Amazon e portate a casa un mini PC professionale ad un prezzo davvero competitivo. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori mini PC per ulteriori consigli.

