Prestazioni gaming: passo in avanti per le CPU Intel di 12 e 13esima generazione

Intel ha annunciato al CES 2024 che la sua tecnologia di ottimizzazione per i giochi, APO (Application Optimization Technology), sarà disponibile per i processori di 12a e 13a generazione, rispondendo alle recenti critiche dei consumatori.

Questa tecnologia consente ai giocatori di aumentare i frame rate nei giochi supportati senza costi aggiuntivi, una caratteristica molto apprezzata dalla community votata al gaming.

La controversia ha avuto origine quando Intel ha inizialmente introdotto la sua tecnologia di ottimizzazione delle applicazioni (APO), che offre un aumento delle prestazioni nei giochi supportati senza alcun costo aggiuntivo.

Tuttavia, inizialmente, questa funzionalità era limitata ai processori di 14a generazione e successivi. La società aveva dichiarato pubblicamente di non avere "piani" per portare APO ai processori di 12a e 13a generazione, scatenando l'indignazione tra i giocatori che desideravano sfruttare questa tecnologia anche sui loro processori più vecchi.

Durante il CES 2024, Intel ha invertito la sua politica esclusiva per APO, annunciando che ora estenderà il supporto a questa tecnologia anche ai processori di 12a e 13a generazione.

Inoltre, la lista di giochi compatibili con APO sarà ampliata con l'aggiunta di 14 nuovi titoli, tra cui spiccano nomi come "Rainbow Six: Siege", "Metro Exodus", "Guardians of the Galaxy", "F1 22", "Strange Brigade", "World War Z", "Dirt 5" e "World of Warcraft". Al momento della stesura, però, non è stata ancora resa disponibile una lista completa di tutti i giochi compatibili.

Sebbene non siano stati forniti dettagli sulla data di rilascio di APO per i processori più datati, questa mossa è stata accolta con entusiasmo dai videogiocatori, soddisfatti del fatto che Intel abbia accolto le loro critiche.

Considerando che diverse CPU di 13a generazione sono state riconosciute come le migliori per un RTX 4070, il cambiamento di posizione da parte di Intel dovrebbe soddisfare un ampio pubblico di giocatori.