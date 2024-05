Presto Windows permetterà di estrarre il testo dalle foto scattate con gli smartphone Android

Una nuova versione di Microsoft Phone Link (Collegamento al telefono) permetterà di selezionare e copiare testi da immagini sincronizzate dal proprio smartphone Android. Per chi non lo avesse mai sentito nominare, Windows Phone Link (precedentemente noto come Your Phone) è un'applicazione sviluppata da Microsoft che consente agli utenti di collegare il loro smartphone al PC con sistema operativo Windows. L'obiettivo di questa app è fornire una maggiore integrazione tra il telefono e il computer, rendendo più facile e conveniente la gestione dei dispositivi.

Per collegare lo smartphone è sufficiente cercare "Collegamento al telefono" nella barra di ricerca di Windows, selezionare il sistema operativo di riferimento e scansionare il QR code che compare sullo schermo. A questo punto, se non avete già installato l'app sul telefono, si aprirà una finestra di download che vi permetterà di scaricare Phone Link sul vostro smartphone. Una volta completato il download vi verrà chiesto di inserire un codice presente nella schermata dove prima era presente il QR code. Ora non rimane che scegliere quali funzioni collegare al PC e il gioco è fatto.

Con l’ultimo aggiornamento, Phone Link ora permetterà di selezionare e copiare il testo dalle immagini sincronizzate dal telefono Android.

La funzione che consente di estrarre il testo dalle immagini è già presente nell'anteprima di Windows disponibile unicamente per gli Insider e presto verrà distribuita a tutti. Tra le altre funzionalità di Windows Phone Link troviamo l'accesso ai messaggi di testo e alle chiamate direttamente dal PC, la sincronizzazione delle notifiche, l'accesso alla galleria fotografica e l'esecuzione di applicazioni mobile su PC.

L’app funziona in modo più limitato con dispositivi iOS sincronizzando solo notifiche, messaggi e chiamate tramite Bluetooth.

Un'immagine pubblicata da Nathan Edwards di The Verge mostra come questa funzionalità fosse già presente nello strumento di cattura di Windows dallo scorso anno, quando Phone Link ha ottenuto le autorizzazioni per la condivisione delle immagini. Questa nuova funzione evita un passaggio aggiuntivo, permettendo l'estrazione del testo direttamente nell’app.

La funzione è presente nell’aggiornamento 1.24051.91.0 di Phone Link stando alle testimonianze riportate da chi ha provato l’OCR (riconoscimento ottico dei caratteri) funziona già discretamente bene, anche se per ora sembra commettere più errori rispetto agli estrattori di testo di Samsung e Apple.

Del resto la funzione è ancora in beta e siamo certi che migliorerà nelle prossime iterazioni dell'app, quindi se usate già Phone Link vi consigliamo di provarla.