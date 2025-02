Prezzi delle stampanti 3D in discesa! Concorso a premi subito

Anycubic, azienda leader nel settore delle stampanti 3D, ha annunciato una grande novità per gli appassionati di tecnologia e stampa 3D: a partire dal 20 febbraio, i prezzi delle sue stampanti 3D a resina e a filamento subiranno un sensibile abbassamento, con sconti fino a 300€. Questa promozione rappresenta un'opportunità imperdibile per chi desidera entrare nel mondo della stampa 3D o per chi vuole aggiornare la propria attrezzatura a un prezzo più conveniente. Insieme a questo annuncio, Anycubic ha anche lanciato un concorso a premi che permette agli utenti di accumulare sconti e vincere materiali da stampa 3D.

Anycubic fantastic weeks sale, perché approfittarne?

Partecipare al concorso Anycubic è semplice: basta accedere al sito una volta al giorno, e solo il primo accesso di ciascun giorno sarà valido. Ogni accesso giornaliero è valido per l'intera giornata (dalle 00:00 alle 23:59 ora di Pechino, UTC+8). Accumulate i giorni di accesso per ottenere sconti esclusivi sui vostri acquisti e la possibilità di vincere premi, tra cui 1KG di materiale per stampa 3D, che verrà estratto tra i partecipanti fortunati. Gli utenti possono continuare a partecipare fino a un massimo di 21 giorni consecutivi, accumulando sempre più vantaggi.

Il concorso offre diversi livelli di premi a seconda dei giorni di accesso accumulati. Con 3 giorni di accesso, si ottiene uno sconto di 10€ su ordini superiori a 99€. Continuando, con 7 giorni di accesso si può ricevere un altro sconto di 10€, ma questa volta su ordini superiori a 69€. Con 10 giorni di accesso, si guadagna uno sconto di 20€ su ordini superiori a 199€, oltre alla possibilità di vincere 1KG di materiale, disponibile per 100 vincitori. Più si partecipa, maggiori sono i premi: con 14 giorni si ottiene uno sconto di 40€, con 17 giorni si arriva a 50€ e con 21 giorni, un generoso sconto di 60€ su ordini superiori a 699€, oltre a un’ulteriore estrazione di 1KG di materiale per ben 300 vincitori.

Per garantire la corretta partecipazione, è importante seguire alcune semplici regole. Ogni utente può partecipare solo una volta con un unico ID, e gli accessi multipli nel corso di una giornata non saranno conteggiati. Inoltre, i vincitori delle estrazioni fortuite verranno avvisati via e-mail entro 3 giorni. È fondamentale rispettare tutte le regole per evitare la squalifica. Anycubic si riserva il diritto di monitorare e applicare il regolamento del concorso, assicurando che tutti i partecipanti siano trattati in modo equo. Non perdete questa occasione per aggiornare la vostra stampante 3D e vincere premi esclusivi.

