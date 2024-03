Monitor gaming Acer Nitro al MINIMO STORICO! Meno di 200 euro!

All'interno dello store Amazon per le Offerte di Primavera, è attualmente disponibile una straordinaria proposta sul Monitor gaming Acer Nitro XV271UM, caratterizzato da un display IPS con diagonale di 27", risoluzione WQHD 2560x1440 pixel e frequenza d'aggiornamento di 180Hz, con supporto alla tecnologia AMD FreeSync Premium, che elimina il tearing dello schermo, per un'esperienza di gioco prima di artefatti grafici. Il monitor è in offerta a 199,90€, con uno sconto del 20% che lo porta al prezzo minimo storico!

Monitor gaming Acer Nitro XV271UM, chi dovrebbe acquistarlo?

Se cercate un nuovo Monitor gaming, questo Acer Nitro XV271UM è perfetto per chi vuole il giusto compromesso tra risoluzione e frequenza d'aggiornamento e non vuole spendere una fortuna. La risoluzione WQHD è perfetta per la dimensione di 27 pollici e unita al refresh rate di 180Hz, è perfetta sia per i PC di fascia media che per quelli di fascia medio-alta, che permettono di sfruttare al massimo le caratteristiche dello schermo per giocare al meglio. La tecnologia AMD FreeSync Premium assicura la massima qualità durante le sessioni di gioco, sincronizzando la frequenza d'aggiornamento con il framerate ed eliminando qualsiasi artefatto grafico.

CBL

La base ErgoStand offre una gran quantità di regolazioni, tra cui inclinazione e rotazione, così da permettervi di posizionare il monitor al meglio. Tra le caratteristiche troviamo anche il supporto ad HDR10, che migliora la qualità delle immagini con colori vivaci e contrasti profondi.

Con la giusta combinazione tra risoluzione e frequenza d'aggiornamento, l'Acer Nitro XV271UM è il monitor perfetto per chi vuole un nuovo schermo da abbinare al proprio PC da gaming che sia versatile ed economico: l'offerta di oggi abbassa il prezzo a 199,90€, è davvero impossibile farselo scappare!

Vedi offerta su Amazon