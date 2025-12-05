Quando si presenta un’occasione così vantaggiosa come quella offerta da PrivadoVPN, vale la pena soffermarsi un momento per valutarla con attenzione. L’azienda propone infatti uno sconto del 90% sul proprio piano premium, consentendovi di accedere da subito a tutte le funzionalità avanzate senza dover passare dal piano gratuito. Un’opportunità che merita certamente di essere approfondita.

Vedi offerte su Privado

Perché non accontentarsi del piano gratuito

Molti di voi potrebbero chiedersi se valga davvero la pena abbandonare la versione free, considerata da molti un buon punto di partenza. Tuttavia, è proprio grazie allo sconto del 90% che il passaggio al premium diventa particolarmente conveniente: potrete godere fin da subito di una maggiore velocità, della possibilità di connettere più dispositivi e di funzioni di sicurezza extra che non sono disponibili nel piano base. In sostanza, ciò che normalmente richiederebbe un investimento ben più alto diventa ora accessibile quasi a tutti.

Non tutti desiderano impegnarsi con abbonamenti annuali, e PrivadoVPN sembra aver preso in considerazione anche questo. Chi di voi preferisse il piano da 12 mesi potrà comunque godere di un’offerta quasi equivalente, con uno sconto dell’88%. Un risparmio significativo che permette di testare il servizio premium a lungo termine senza sentirsi vincolati per più anni e mantenendo comunque un eccellente rapporto qualità-prezzo.

In definitiva, sia che stiate valutando un servizio VPN per la prima volta, sia che vogliate migliorare il vostro livello di protezione online, l’offerta di PrivadoVPN rappresenta un’occasione rara. Con il 90% di sconto sul piano premium (o l’88% su quello annuale da 12 mesi) il valore aggiunto rispetto al piano gratuito è evidente. Approfittarne significa garantirvi maggiore sicurezza, prestazioni superiori e una libertà digitale senza compromessi.

Vedi offerte su Privado