Alla mezzanotte di oggi è ufficialmente iniziato il Black Friday 2021 di Amazon: le offerte sono moltissime e ce ne sono diverse davvero interessanti, non solo in campo tech: per questo motivo, vi consigliamo di dare un’occhiata al nostro articolo sulle migliori offerte del Black Friday 2021.

Gli appassionati del mondo hardware e PC sono sempre alla ricerca di occasioni, e durante queste giornate di sconti sperano sempre di trovare qualche offerta interessante da non farsi sfuggire. In questo articolo ci concentriamo su quelli che sono, secondo noi, i 5 prodotti hardware da non perdere in questo assaggio di Black Friday Amazon; nei prossimi giorni aggiorneremo l’articolo con eventuali nuove offerte, quindi rimanete sintonizzati per non perdervene nemmeno una.

I 5 prodotti hardware da non perdere al Black Friday

Prima di illustrarvi quali sono i 5 prodotti hardware da non lasciarsi sfuggire al Black Friday 2021 che abbiamo scelto, vi ricordiamo che le offerte sono sempre e comunque soggette a disponibilità: se da un lato è vero che Amazon ha delle scorte tali che difficilmente verranno esaurite, è anche vero che se un’offerta è particolarmente ghiotta, potrebbe andare a ruba. Insomma, se vedete un prodotto a un prezzo davvero interessante, meglio non lasciarselo scappare!

Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4B

Iniziamo da un kit di RAM, le Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4B, disponibili in sconto a 54,99 euro anziché 85 euro. Si tratta di un kit DDR4 da 16GB composto da due moduli da 8GB, con una frequenza di 3200MHz e timing CL16, disponibili nelle colorazioni nera, bianca o rossa. Non si tratta certo delle RAM più veloci o performanti sul mercato, ma sono ottime da affiancare ai processori AMD e Intel degli ultimi anni e a questo prezzo sono davvero interessanti, specialmente per chi vuole aumentare la RAM del proprio PC, magari perché ancora fermo a 8GB.

» Clicca qui per acquistare le RAM Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4B

WD BLACK SN750 SE 1TB

Se siete alla ricerca di una nuova unità di archiviazione per il vostro PC e volete passare a un SSD NVMe, questa offerta sul WD Black SN750 SE da 1TB può davvero fare al caso vostro. L’unità è in sconto a 107,99 euro, il 31% in meno rispetto al prezzo standard di 156,99 euro, e offre velocità di lettura fino a 3600MB/s, di scrittura fino a 2830 MB/s e 5 anni di garanzia. L’ampia capacità permette di installare programmi e giochi senza paura di finire lo spazio, sfruttando la rapidità del PCIe 4.0 per avvii immediati e caricamenti quasi inesistenti.

» Clicca qui per acquistare WD BLACK SN750 SE 1TB

Samsung 980 PRO 1TB

Rimaniamo nel mondo degli SSD parlando del Samsung 980 PRO in versione da 1TB, un’unità top di gamma venduta oggi al prezzo di 159,99 euro contro i classici 189,99 euro di listino. L’SSD, compatibile anche con PS5, usa memorie Samsung V-NAND 3-bit MLC e può raggiungere velocità fino a 7000MB/s in lettura e fino a 5000MB/s in scrittura grazie allo standard di connessione NVMe PCIe 4.0. Il Samsung 980 PRO è inoltre garantito per 5 anni, o fino a 600 TBW.

» Clicca qui per acquistare Samsung 980 Pro 1TB

MSI Vigor GK50 Elite

Passiamo ora alle periferiche con la MSI Vigor GK50 Elite, tastiera meccanica per videogiocatori proposta all’interessantissimo prezzo di 44,99 euro, il 50% in meno rispetto al listino di 89,90 euro. Si tratta di una tastiera full size, ossia dotata di tastierino numerico, con switch Kailh Box White di tipo “clicky” e illuminazione LED RGB completamente personalizzabile tramite MSI Mystic Light. La MSI Vigor GK50 Elite è anche dotata di diverse scorciatoie, che permettono ad esempio di controllare il volume, l’illuminazione RGB e altri parametri, nonché di avviare il software MSI Afterburner.

» Clicca qui per acquistare MSI Vigor GK50 Elite

Razer Viper Ultimate Wireless

Chiudiamo la nostra carrellata di cinque prodotti con il Razer Viper Ultimate Wireless, proposto da Amazon con uno sconto del 53%, che abbassa il listino di 169,99 euro a soli 79,99 euro. L’offerta propone uno dei migliori mouse wireless di Razer, dotato di sensore ottico Focus+ da 20.000 DPI, sensori ottici garantiti per 70 milioni di click, un peso di soli 74 grammi, batteria fino a 70 ore e illuminazione RGB Razer Chroma, insieme alla Charging Dock che permette di ricaricarlo quando non in uso, così da non rischiare mai di rimanere a secco durante le sessioni di gioco

» Clicca qui per acquistare Razer Viper Ultimate Wireless