Qualità da veri audiofili per le nuove Cougar VM410

Il noto marchio Cougar ha presentato recentemente le sue nuove cuffie da gaming di punta: le VM410. L’headset è dotato di alcune caratteristiche prese in prestito dalle cuffie pensate per i veri audiofili, come i padiglioni sospesi su un giunto metallico a tre assi che consente di effettuare regolazioni sia in orizzontale che in verticale. Per il corretto posizionamento delle cuffie sulla testa è presente una banda in silicone, mentre i due padiglioni sono tenuti insieme da una struttura metallica. Per ciò che concerne le chat, è presente un microfono rimovibile che offre al suo interno un grande condensatore unidirezionale da 9,7mm.

All’interno dei padiglioni troviamo dei consistenti altoparlanti al neodimio da 53mm con diaframmi in grafene, mesh in papylon e una camera posteriore generosa. All’interno della confezione, inoltre, sono presenti due set di coperture: una in morbida pelle e l’altra in poliestere traspirante.

Infine, Cougar ha utilizzato cavi di altissima qualità per le cuffie e a ciascuno dei due padiglioni arriva un filo di rame a triplo isolamento. Il componente offre una sensibilità fino a 116 dB a 1kHz, un’impedenza di 32 Ω e una risposta in frequenza da 20 Hz a 20 kHz. Il microfono è sensibile da -113 dB a 1 kHz, con la stessa risposta in frequenza da 20Hz a 20kHz delle cuffie e un’impedenza <2 kΩ.

Purtroppo, al momento la compagnia non ha ancora annunciato prezzi e disponibilità.

Qualche mese fa Cougar aveva migliorato la gamma di alimentatori GX-F con i modelli AURUM, i quali riprendevano le ottime caratteristiche di tutta la serie GX-F, aggiungendo una sofisticata colorazione bicolore nero-oro e alcune piccole migliorie, come il doppio connettore EPS 12V. Tutte le unità sono certificate 80+ Gold, per un’efficienza energetica del 90-92-89% al 20-50-100% di carico. La piena operatività è garantita per temperature ambiente fino a 50°C, scongiurando il calo di prestazioni nelle giornate più calde.