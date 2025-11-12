Sono passati quasi quarant'anni dalla loro epoca d'oro, ma la magia dei monitor CRT continua a essere vivida per noi appasionati. Fu la tecnologia che portò i colori e la grafica ad alta definizione (per l'epoca) nelle case di milioni di persone, e la sua eredità continua a influenzare il mondo della visualizzazione digitale e del gaming.

Molti veterani e nuove leve tornano periodicamente a esplorare le meraviglie dei vecchi desktop (spesso alla mitica risoluzione 640x480!), a riscoprire capolavori senza tempo o a cimentarsi con la pixel art che rese questi schermi così speciali.

In questi decenni, abbiamo dedicato innumerevoli ore davanti ai nostri schermi a tubo catodico, ipnotizzati da quella che non era semplicemente una periferica, ma una finestra su nuovi mondi.

Abbiamo imparato ad amare ogni suo aspetto: dai primi, sbalorditivi effetti grafici e la profondità dei colori che ci hanno accolto in giochi come DOOM o Myst, all'innovativa (per l'epoca) architettura basata sul cannone elettronico e sui fosfori, fino alla profondità ineguagliabile dei neri e alla versatilità che l'ha resa una colonna portante della produzione video amatoriale e professionale.

Il monitor CRT non fu semplicemente uno schermo; rappresentò una pietra miliare tecnologica e culturale, sbalordendo da subito e mantenendo la sua aura di tecnologia "insuperabile" per anni, grazie a una fisica geniale, a un catalogo software sconfinato che ne sfruttava le caratteristiche e a una community creativa e appassionata di grafici e videogiocatori.

Vai al quiz

Ha contribuito a definire lo standard per la grafica, i tempi di risposta e la fedeltà cromatica nei personal computer, influenzando profondamente l'industria per gli anni a venire.

Chi non ricorda con un misto di stupore e leggero fastidio il "clack" del Degauss (la smagnetizzazione) sul proprio monitor? O la soddisfazione di aver creato un'immagine vibrante con Deluxe Paint? O ancora, il caratteristico ronzio acuto dell'accensione, preludio di avventure indimenticabili in capolavori come Lemmings, Sensible Soccer o Cannon Fodder?

Al netto di questi ricordi digitali, dei pomeriggi passati a regolare geometria e convergenza e delle notti insonni a cercare di capire il funzionamento della Shadow Mask o dell'Aperture Grille, quanto conoscete davvero questa iconica tecnologia? Siete sicuri di ricordare ogni sua specifica, i segreti nascosti dietro le diverse frequenze di aggiornamento o le meccaniche che regolano il dot pitch, le risoluzioni interlacciate e la differenza tra un connettore VGA e uno BNC, e le potenzialità dei diversi tipi di cinescopio?

Per rispondere a questa domanda e celebrare una tecnologia che ha segnato un'era (e continua a farlo nel cuore dei retrogamer), abbiamo pensato di proporvi un nuovo quiz, dedicato interamente all'universo hardware e tecnico dei monitor CRT. Potete mettervi subito alla prova cliccando il pulsante qui sotto:

Le regole sono semplicissime e ormai le conoscete: ci sono quattro risposte possibili e solo una è quella corretta. Ma fate attenzione al tempo: avete solo 20 secondi per rispondere a ciascuna domanda! Nel quiz troverete quesiti che spaziano dai dettagli della (complessa e affascinante!) architettura del tubo catodico, ai segreti più reconditi dei modelli più famosi, dalle meccaniche delle frequenze di refresh alle curiosità sullo sviluppo (fateci sapere se ci sono errori, provvederemo a risolverli rapidamente).

Vai al quiz

Al termine del quiz otterrete un punteggio che certificherà il vostro livello di preparazione: siete un semplice "Utente VGA 640x480" o un autentico e infallibile "Guru del Trinitron"? Potrete condividere il risultato con amici e altri lettori per lanciare la sfida e scoprire chi è il più esperto.

A questo punto, non ci resta che augurarvi buona fortuna, segnalateci eventuali errori o criticità. Le risolveremo in tempi brevi.