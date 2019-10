Quattro SSD PCI Express 4.0 sul PC? Con Aorus Gen4 AIC Adaptor si può

Gigabyte ha presentato Aorus Gen4 AIC Adaptor, una scheda che converte uno slot PCIe 4.0 in quattro slot M.2 22110 per altrettanti SSD.

Gigabyte ha presentato Aorus Gen4 AIC Adaptor. Sì, Adaptor. Si tratta di un adattatore PCI Express 4.0 x16 in formato scheda che può ospitare quattro SSD M.2 22110 mettendo a disposizione di ciascuno un’interfaccia PCIe 4.0 4x. Una soluzione interessante, specie per chi vuole assemblarsi una workstation con i futuri Ryzen Threadripper 3000 di AMD.

Non si tratta in assoluto della prima soluzione di questo tipo, ma è certificata per funzionare con SSD PCIe Gen 4.0 ed è retrocompatibile con le generazioni precedenti di PCIe.

Se ben ricordate, Gigabyte presentò al Computex 2019 una scheda chiamata Aorus AIC Gen 4, che ricorda molto da vicino questo “Adaptor”. In quel caso però era un vero e proprio SSD da 8 TB, grazie a 4 SSD da 2 TB. Ebbene, l’adattatore possiamo vederlo come quell’SSD, ma vuoto.

La scheda ha un grande dissipatore in rame, una ventola da 50mm che spinge l’aria fuori dal pannello posteriore e quattro LED che indicano lo stato di attività. A chiudere il tutto c’è un rivestimento in lega di alluminio, una piastra posteriore con finitura in metallo spazzolato e bordi diamantati.

È plausibile che questo adattatore arrivi sul mercato a un prezzo non inferiore ai 130 dollari. Inoltre, secondo alcune indiscrezioni, sarà venduto in bundle con alcune motherboard Gigabyte di fascia alta.