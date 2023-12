Questa paperella con Raspberry Pi è il miglior amico dei programmatori

Quello che vedete nella copertina di questo pezzo è Debuggy Ducky e no, non è il classico anatroccolo da bagno, ma un'entità interattiva e intelligente, alimentata da Raspberry Pi. Addison Waller e Alexander Straub, la dinamica coppia di maker dietro questo progetto, hanno creato un'anatra che non solo fa tenerezza ma aiuta anche a risolvere problemi di codice.

L'anima di Debuggy Ducky risiede nel cuore di Raspberry Pi 4, il popolare computer a scheda singola. Collegato a sensori di tocco, LED e un servomotore per un collo mobile, questo Raspberry Pi si trasforma in un compagno di debugging senza eguali. Ma non finisce qui; la vera magia accade quando Debuggy Ducky si sintonizza con ChatGPT, sfruttando la voce-to-testo e il testo-to-voce per interagire con gli utenti. Un timer e funzioni di registrazione audio completano il pacchetto, rendendo Debuggy Ducky un assistente virtuale davvero completo.

Per quanto riguarda il sistema operativo, la scelta è stata Raspberry Pi OS, che avvia automaticamente il software personalizzato di Waller e Straub. Il risultato è una sinergia perfetta tra hardware e software, il tutto orchestrato da Raspberry Pi.

L'obiettivo principale di Debuggy Ducky è semplificare il processo di risoluzione dei problemi di codice. Basta attivare il sensore di tocco e abilitare la modalità di ascolto. L'audio viene tradotto in testo e inviato a ChatGPT, il che significa che è possibile risolvere i problemi di programmazione semplicemente parlando con un'anatra di gomma.

Se siete curiosi di saperne di più, vi invitiamo a visitare la pagina del progetto su Hackster.