Questa RTX 4070 Ti Super non è mai costata così POCO! -11%

Se siete alla ricerca di una scheda grafica all'avanguardia per il vostro PC, la Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Super Aorus Master è attualmente disponibile su Amazon a un prezzo scontato di 969€, con uno sconto dell'11% rispetto al prezzo mediano di 1.088,72€. Questa scheda grafica offre prestazioni eccezionali grazie all'architettura NVIDIA Ada Lovelace e alle tecnologie avanzate integrate, rendendola una scelta ideale per i giocatori e i creativi professionisti.

Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Super Aorus Master, chi dovrebbe acquistarla?

La GeForce RTX 4070 Ti Super è dotata di 16 GB di memoria GDDR6X con un'interfaccia di memoria a 256 bit, garantendo una larghezza di banda sufficiente per gestire i giochi più esigenti e le applicazioni grafiche intensive. Con una velocità di clock di base di 2.670 MHz, questa scheda offre un incremento significativo rispetto alle versioni precedenti, consentendo un gameplay fluido e dettagliato anche alle risoluzioni più elevate.

Una delle caratteristiche distintive della RTX 4070 Ti Super Aorus Master è il sistema di raffreddamento WINDFORCE, che utilizza tre ventole a rotazione alternata per massimizzare il flusso d'aria e mantenere le temperature sotto controllo anche durante le sessioni di gioco più intense. Inoltre, la presenza della tecnologia RGB Fusion permette di personalizzare l'illuminazione della scheda per abbinarla al resto del vostro setup, creando un ambiente di gioco immersivo e stiloso.

Oltre alle prestazioni di punta, la scheda integra anche funzionalità avanzate come i Tensor Cores di quarta generazione e i RT Cores di terza generazione, che migliorano rispettivamente le performance del Deep Learning Super Sampling (DLSS) 3 e il ray tracing. Queste tecnologie consentono di ottenere un miglioramento fino a 4 volte nelle prestazioni rispetto al rendering tradizionale e una qualità grafica di alto livello, con effetti di luce e ombre estremamente realistici.

Per chi è alla ricerca di una soluzione potente e versatile, la Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Super Aorus Master è una scelta eccellente, sia per il gaming in 4K che per la creazione di contenuti multimediali avanzati. Approfittate di questa offerta su Amazon per portare a casa una delle migliori schede grafiche disponibili sul mercato a un prezzo competitivo​

Vedi offerta su Amazon