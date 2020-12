Questo è uno dei migliori portatili per lavorare e studiare da casa

In un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, è indubbio che la tecnologia si sia rivelata un aiuto fondamentale per portare avanti le nostre attività. Durante questo 2020 telelavoro e didattica a distanza sono diventati elementi chiave delle nostre vite, perciò è importante avere strumenti adeguati per poter seguire le lezioni e lavorare da casa al meglio, senza preoccupazioni.

Per fare tutto questo avrete bisogno di un computer portatile potente, capace di gestire tutti i vostri software senza difficoltà. Potreste pensare che un PC fisso sia migliore, in quanto offre più potenza, ma un acquisto del genere vi costringerebbe a comprare anche un monitor, una webcam e un microfono; tutti elementi che non fanno altro che aumentare il costo finale, senza contare poi che perdereste la possibilità di lavorare (o studiare) da qualsiasi punto della casa.

Nella nostra ricerca dei migliori portatili per lavorare e studiare da casa, ci siamo imbattuti in quella che sarà, per molti, la macchina perfetta allo scopo: l’MSI Prestige 14 Evo. Si tratta di un notebook compatto e leggero, dal peso di soli 1,29kg e che soddisfa lo standard militare MIL-STD-810G per affidabilità e durata, con tutte le carte in regola per supportare studenti e lavoratori nell’arco di tutta la giornata.

Per farlo, MSI ha inserito sotto la bellissima scocca del Prestige 14 Evo, qui in colorazione Carbon Gray, un processore Intel Core i7-1185G7 di ultima generazione, top di gamma della famiglia Tiger Lake con grafica integrata Iris Xe. A dare supporto a una CPU che non teme rivali nella gestione dei principali software da ufficio, troviamo 16GB di RAM LPDDR4 e un SSD da 512TB, capace di contenere tutti i vostri documenti.

Per poter seguire lezioni e conferenze non basta però un buon processore, servono anche un’ottima connettività e uno schermo di alto livello: MSI ovviamente lo sa, così ha inserito nel Prestige 14 una scheda di rete Intel AX201 con supporto allo standard Wi-Fi 6 e un display 14″ IPS-Level, con risoluzione Full HD e trattamento antiriflesso. Lo schermo offre un’ottima riproduzione dei colori e si comporta egregiamente in ogni situazione, permettendovi di portare avanti le vostre attività senza alcun problema.

A completare una ricca dotazione tecnica troviamo poi il supporto agli standard Thunderbolt 4 e PCIe Gen4, una tastiera retroilluminata e una batteria da 52Wh che garantisce tantissima autonomia. Il notebook supporta poi il riconoscimento tramite Windows Hello con fotocamera IR o lettore d’impronte digitali e la ricarica rapida, che permette di avere un’ora e mezza di autonomia in soli 15 minuti.

L’MSI Prestige 14 Evo gode anche della certificazione Intel Evo: MSI ha lavorato a stretto contatto con Intel per creare un portatile che offra un’esperienza utente di qualità ovunque ci si trovi, grazie a una batteria in grado di offrire fino a 9 ore d’uso realistico, una reattività migliorata e tutto l’hardware di alto livello descritto prima.

Da una semplice scheda tecnica però è difficile capire la qualità di un prodotto, quindi abbiamo deciso di mettere alla prova l’MSI Prestige 14 Evo stressandolo con la nostra tipica giornata lavorativa, composta principalmente da mail, Chrome con una decina di schede attive, Photoshop Word, Excel e videoconferenze, con diversi di questi programmi spesso aperti in contemporanea.

Il primo approccio con il prodotto è di altissimo livello: l’MSI Prestige 14 si accende in un lampo; grazie all’autenticazione con Windows Hello è possibile utilizzare il notebook dopo una manciata di secondi da quando si preme il tasto accensione.

Lo schermo da 14″ ha una buona resa dei colori e delle cornici estremamente sottili, usarlo per lavorare è un piacere, anche vicino a una finestra da cui entra la luce diretta del sole: il trattamento antiriflesso funziona egregiamente e permette di lavorare senza difficoltà, specialmente se si imposta la luminosità al 100%.

Anche tastiera e touchpad sono tra i migliori che abbiamo mai provato. Una volta aperto il portatile la tastiera si inclina di 5 gradi per favorire l’ergonomia, un plus che facilita la scrittura; i tasti sono ben distanziati e la corsa è buona, sono bastati pochi minuti per abituarsi e iniziare a scrivere velocemente e senza errori di battitura. Il touchpad è solido, decisamente più ampio di quello che troviamo su altri notebook in commercio: è una goduria da usare e permette di sfruttare al meglio le gesture multi-touch integrate in Windows 10, perfette per massimizzare la produttività e passare da un programma all’altro rapidamente.

La dotazione porte ci ha dato la possibilità di sfruttare tutte le nostre periferiche senza nessun problema: oltre alla USB tipo A, il lettore microSD e il jack da 3,5mm posti sul lato destro, le due porte USB tipo C posizionate a sinistra supportano lo standard Thunderbolt 4 e consentono di usare un HUB senza difficoltà. Nel nostro caso abbiamo collegato l’MSI Prestige 14 Evo a un HUB Thunderbolt con uscita HDMI, porta Gigabit Ethernet e un paio di cuffie collegate tramite USB tipo A: tutto ha funzionato sin da subito senza problemi, permettendoci di portare a termine alcune attività grazie a un secondo monitor collegato proprio alla porta HDMI dell’HUB.

Visto il periodo, le prestazioni del comparto webcam e microfoni sono tra quelle che probabilmente più vi interessano. Durante queste settimane abbiamo partecipato a un gran numero di videoconferenze e non possiamo far altro che dirci estremamente soddisfatti. I nostri interlocutori ci hanno sempre visto e sentito chiaramente, senza mai lamentare problemi di eco o voce distorta, merito anche della cancellazione del rumore, basata su un algoritmo di Intelligenza artificiale e attivabile dall’MSI Center.

Non importa quale software usassimo: abbiamo provato Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, Cisco WebEx e Whereby senza mai riscontrare un problema, merito anche dei due speaker integrati nel notebook che fanno un ottimo lavoro, permettendoci di sentire chiaramente il nostro interlocutore.

L’Intel Core i7-1185G7 ha sempre offerto tutte le prestazioni di cui avessimo bisogno, senza mai un tentennamento. Post-produrre le foto con Photoshop o gestire grandi file Excel non è mai stato un problema, nemmeno quando abbiamo abbandonato la scrivania e ci siamo spostati dallo studio al salotto, lavorando per qualche ora con alimentazione a batteria; la CPU Tiger Lake infatti è stata studiata da Intel per garantire sempre le stesse prestazioni, che il portatile sia collegato alla corrente o no.

L’autonomia è l’ennesimo aspetto di questo MSI Prestige 14 Evo che ci ha decisamente convinto. I test di PCMark 10 che abbiamo eseguito parlano di 8 ore e 19 minuti di autonomia in Modern Office e di 9 ore e 52 minuti in Video Playback, valori che si traducono nel nostro utilizzo reale in circa 8 ore e mezza di lavoro. Insomma, la batteria da 52Wh riesce a coprire l’intera giornata lavorativa senza difficoltà, ma nel caso in cui doveste essere a corto di energia potrete sfruttare la ricarica rapida che, come detto in apertura, in soli 15 minuti vi garantisce un’ulteriore ora e mezza di lavoro.

Tirando le somme, l’MSI Prestige 14 Evo è senza dubbio uno dei migliori portatili per studiare e lavorare da casa. Ha componenti di ultima generazione e di altissimo livello, il design è pulito e curato, con solamente il nuovo logo MSI per i prodotti business sul coperchio e una rifinitura metallizzata sul bordo. Maneggiandolo si ha sempre la sensazione di avere tra le mani un prodotto premium, sensazione che viene confermata durante l’uso quotidiano.

Se leggendo questo articolo vi siete innamorati (come noi) del nuovo MSI Prestige 14 Evo, potete comodamente acquistarlo su Amazon, Euronics o MediaWorld al prezzo di 1.399 euro. Nel caso in cui doveste malauguratamente avere problemi o voleste effettuare un upgrade delle caratteristiche, vi ricordiamo che MSI offre un servizio di assistenza veloce che vi permetterà anche di cambiare alcuni componenti senza invalidare la garanzia. Se siete interessanti potete trovare maggiori informazioni in merito a questo indirizzo.