Questo mini PC è incredibile: supporta 4 monitor 8K e ha persino uno schermo integrato

Aoostar ha lanciato il nuovo mini PC Gem12 Pro Max, un modello che ridefinisce gli standard di connettività e versatilità per i computer compatti. Il dispositivo, disponibile ora all'acquisto sul sito ufficiale, offre una vasta gamma di porte e funzionalità avanzate, superando le limitazioni tipiche dei mini PC.

Il Gem12 Pro Max si distingue per le sue numerose opzioni di connessione. Presenta un display integrato per il monitoraggio dell'hardware e uno scanner di impronte digitali compatibile con Windows Hello. Sul pannello frontale troviamo due porte USB 3.2 Type-A, una porta USB4 Type-C, un jack audio e una porta OcuLink per schede grafiche esterne. Il retro ospita due porte Ethernet 2.5G, una porta USB-C aggiuntiva, due porte Type-A, uscite HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4.

La novità principale del Pro Max è l'aggiunta di una porta DC dedicata, che libera la porta USB-C posteriore dal compito di alimentazione. Inoltre, questa porta USB-C è stata aggiornata allo standard USB4, offrendo potenzialmente un'altra connessione video ad alta larghezza di banda.

Le specifiche tecniche sono impressionanti: il Gem12 Pro Max supporta fino a 64GB di RAM DDR5 a 5.600MHz e due SSD NVMe PCIe 4.0. Il processore è un Ryzen Zen 4 a otto core con clock massimo di 5,1GHz e grafica integrata Radeon 780M, capace di gestire il gaming a 1080p. Infine, la chicca è che supporta fino a quattro display 8K o quattro monitor 4K a 120Hz.

Il BIOS offre tre impostazioni di potenza: una modalità silenziosa tra 45W e 54W, una bilanciata fino a 65W e una prestazioni massime fino a 75W. Il modello Pro Max utilizza il processore Hawk Point 8845HS, un aggiornamento rispetto al Phoenix Point 7840HS presente in alcuni modelli Pro.

Il prezzo di lancio parte da $419 per la versione base senza memoria, storage o sistema operativo. La configurazione più economica con 16GB di RAM e un SSD da 512GB è disponibile a $499.