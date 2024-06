Questo monitor MSI da 27 pollici è senza compromessi e in SUPER offerta! (-154€)

Se siete alla ricerca di un monitor da gaming di qualità, che vi permetta di giocare in modo ottimale a qualsiasi titolo, che si tratti di storie poco frenetiche o di giochi competitivi, quest'offerta su Amazon potrebbe fare al caso vostro. Grazie allo sconto presente infatti, potrete acquistare il monitor da gaming MSI G274QPX a soli 386,61€: si tratta di un dispositivo top di gamma per i 27 pollici in sconto di oltre 150€!

Monitor MSI G274QPX, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor MSI G274QPX è l'opzione ideale per i giocatori esigenti che desiderano un'esperienza di gioco senza compromessi, grazie a un dispositivo in grado di dare il meglio in ogni titolo indipendentemente dal genere. Grazie alla sua risoluzione WQHD 2560x1440 (2K) e un impressionante frequenza di aggiornamento di 240Hz, è particolarmente consigliato a coloro che si dedicano a titoli frenetici come gli sparatutto in prima persona o i giochi di corsa. Un altro fattore importante riguarda il tempo di risposta, in questo caso di solo 1ms, con la compatibilità al G-Sync che si occupa di eliminare lo screen tearing.

Per chi cerca non solo alte prestazioni, ma anche una qualità visiva elevata, il pannello Rapid IPS offre una gamma di colori incredibilmente ampia sostenuta dall'HDR 400, coprendo il 98% dello spazio colore DCI-P3 e il 136% dell'sRGB. La tecnologia Night Vision migliora ulteriormente la visibilità in ambienti scuri, senza sovraesporre le aree più luminose, e rendendo nel mentre ogni dettaglio visibile. Non mancano varie opzioni di connessione, viste le porte DisplayPort 1.4a, HDMI 2.0b e Type-C presenti.

Ad un prezzo di 386,61€, il monitor da gaming MSI G274QPX rappresenta un'offerta eccezionale per chi desidera migliorare la propria esperienza di gioco con prestazioni eccezionali e qualità d'immagine senza compromessi. Consigliamo vivamente questo monitor per il suo equilibrio perfetto che lo rende ottimo per ogni genere di esperienza di gioco.

