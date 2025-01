Questo notebook MSI che combina design e prestazioni al TOP è ora al suo MINIMO STORICO!

Se siete alla ricerca di un notebook ultraleggero che combini prestazioni eccezionali e design elegante, dovreste dare un'occhiata a MSI Prestige 13Evo A13M-239IT, ora disponibile su Amazon al prezzo straordinario di 999€, il suo minimo storico. Questa è l'occasione ideale per chi cerca un laptop che soddisfi le esigenze professionali e personali senza compromessi. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori notebook per ulteriori consigli.

MSI Prestige 13Evo, chi dovrebbe acquistarlo?

MSI Prestige 13Evo è pensato per chi ha bisogno di un portatile affidabile, performante e facile da trasportare. Dotato di un processore Intel Core i7-1360P, supportato da 16GB di RAM LPDDR5 e un SSD PCIe 4.0 da 1TB, questo notebook garantisce velocità e reattività in qualsiasi contesto, dal multitasking al lavoro su software complessi.

Il display da 13,3 pollici FHD+ (1920x1200 pixel) con proporzioni 16:10 offre un’area di lavoro più ampia e un’esperienza visiva confortevole anche durante sessioni prolungate. Perfetto per professionisti e creativi che necessitano di immagini nitide e colori brillanti.

Uno dei punti di forza del Prestige 13Evo è la sua portabilità senza pari: realizzato in uno chassis in alluminio, pesa meno di 1 kg, rendendolo ideale per chi lavora in movimento. La batteria a lunga durata e la tecnologia di ricarica rapida vi permetteranno di affrontare la giornata senza preoccuparvi delle pause per la ricarica.

La connettività non è da meno, grazie al supporto per il Wi-Fi 6E e le porte Thunderbolt, che garantiscono velocità e versatilità nel collegamento di periferiche esterne.

Attualmente disponibile a soli 999€, MSI Prestige 13Evo A13M-239IT rappresenta un’opportunità imperdibile per chi cerca un notebook dalle caratteristiche premium. La certificazione Intel Evo conferma la qualità superiore di questo modello, progettato per garantire efficienza energetica e prestazioni elevate.

