Questo nuovo SSD è un capolavoro ed è già in commercio

Micron ha lanciato il suo SSD 3500 da 1TB, un prodotto che si candida come uno dei migliori SSD OEM mai creati. Questo nuovo dispositivo ha ricevuto recensioni straordinarie grazie al suo nuovo controller e alla più recente tecnologia di memoria NAND. Valutato al 100% da TweakTown e insignito dell'ambito Editor's Choice Award, questo SSD promette delle prestazioni eccezionali.

L'SSD Micron 3500, rilasciato durante il mese di dicembre 2023, è basato su una NAND a 232 strati e adotta il formato M.2 2280.

È disponibile in diverse capacità, tra cui 512GB, 1TB e 2TB, e utilizza il controller Phison E25, anche presente nell'SSD Crucial T500.

Ciò che rende unico il controller inserito nel M3500 è la sua connettività a quattro canali PICe Gen4. Questa caratteristica lo distingue dalle alternative a otto canali e contribuisce al raggiungimento delle sue prestazioni eccezionali.

Micron, noto per la sua divisione retail Crucial, costruisce l'SSD 3500 principalmente per i produttori di apparecchiature originali (OEM). A differenza del Crucial T500, destinato al mercato retail, il Micron 3500 è ottimizzato per specifiche unità hardware, come quelle presenti nei PC o nelle workstation di alta gamma.

Secondo i dati del produttore, l'SSD Micron 3500 offre letture sequenziali fino a 7.000 MB/s e scritture sequenziali fino a 6.900 MB/s. I test svolti da TweakTown, utilizzando CystalDiskMark, confermano questi valori, dimostrando che questo SSD eccelle in una vasta gamma di benchmark, inclusi calcoli intensi e gaming.

Nonostante sia destinato all'ambito OEM, il Micron 3500 si comporta quasi allo stesso livello del Crucial T500, la sua controparte retail. È in grado di competere in quasi tutti i benchmark, dimostrando una potenza impressionante che lo colloca ai vertici degli SSD PCIe Gen4 a otto canali, superato solo dal Samsung 990 Pro in modalità massima potenza.

TweakTown non ha esitato a definire questo SSD "un capolavoro assoluto di ingegneria". Questo dispositivo, in grado di superare la stragrande maggioranza degli SSD PCIe Gen4 a otto canali pur utilizzandone solamente quattro, ha colpito per le sue prestazioni straordinarie.

L'SSD Micron 3500 si candida dunque come uno dei migliori dispositivi del suo genere sul mercato (a tal proposito vi consigliamo la nostra guida ai migliori SSD retail), dimostrando eccellenza e potenza in numerosi ambiti.

Questo riconoscimento e le prestazioni superiori lo rendono un'aggiunta altamente desiderabile per i professionisti che richiedono elevate prestazioni da un SSD.