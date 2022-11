In contemporanea al lancio ufficiale delle nuove schede grafiche GeForce RTX 4080 di NVIDIA, all’eSport Palace di Bergamo sarà organizzato un evento speciale, chiamato QueueforGeForce. Per l’occasione, ci sarà anche una sessione di GeForce Garage condotta da Cristian di AK, trasmessa anche in streaming al seguente indirizzo, nella quale verrà mostrato in dettaglio il prodotto e montato successivamente su un PC.

Durante la stessa giornata, ci si potrà mettere in fila per acquistare direttamente in loco la vostra nuova fiammante RTX 4080, nonché ottenere diversi gadget brandizzati NVIDIA GeForce Italia. Infine, vi ricordiamo che l’appuntamento è fissato per mercoledì 16 novembre 2022 alle 15.

La GeForce RTX 4080, prima conosciuta come GeForce RTX 4080 16GB (prima della cancellazione della variante da 12GB a causa di una nomenclatura che avrebbe potuto trarre in inganno le persone meno esperte), sarà dotata di 9.728 CUDA core e 16GB di VRAM GDDR6X e, in termini di prestazioni, sarà due volte più veloce della RTX 3080 Ti nei giochi e più potente della RTX 3090 Ti.

Photo Credit: NVIDIA

Nonostante il prezzo elevato, la RTX 4090 è andata letteralmente a ruba lo scorso 12 ottobre, sebbene anche il mining di Ethereum sia stato abbandonato a causa del passaggio al modello Proof Of Stake e i miner non abbiano depredato il mercato (purtroppo il fenomeno dei bagarini rimane, purtroppo, sempre presente). È possibile che anche la RTX subirà la stessa sorte, sebbene la presentazione delle nuove Radeon RX 7000 di AMD abbia potenzialmente portato diverse persone a voler attendere il debutto sul mercato anche di queste ultime.

La RTX 4080 è nel frattempo stata avvistata in nuovi benchmark che riguardano 3DMark Time Spy, dove è possibile notare la differenza con la RTX 4090. La scheda è già inoltre in vendita in alcuni store UK e USA, da cui è possibile farsi un’idea sul prezzo che possiamo aspettarci anche qui.