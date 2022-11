Dopo la cancellazione della RTX 4080 12GB, che NVIDIA, così come affermato da gran parte degli utenti e della critica, ha ammesso che avrebbe potenzialmente tratto in inganno gli acquirenti a causa delle minori potenzialità rispetto al modello con un maggiore quantitativo di memoria a bordo, la RTX 4080 16GB (ora solo RTX 4080) si appresta ad essere in vendita nei negozi a partire dal prossimo 16 novembre. Ricordiamo che la RTX 4080 sarà dotata di 9.728 CUDA core e 16GB di VRAM GDDR6X e, in termini di prestazioni, sarà due volte più veloce della RTX 3080 Ti nei giochi e più potente della RTX 3090 Ti.

Come sempre accade, qualcuno è riuscito a mettere le mani su un esemplare in anticipo e, recentemente, l’utente Twitter conosciuto come @Zed_Wang ha pubblicato alcuni screenshot che ritraggono i risultati dei benchmark ottenuti da una RTX 4080 in 3DMark Time Spy, dai quali possiamo vedere che la scheda è più lenta del 25% e del 37%, rispettivamente, in Time Spy e Time Spy Extreme rispetto all’attuale top di gamma, ovvero la RTX 4090.Un altro noto leaker, @Tum Apisak, ha invece pubblicato il punteggio ottenuto in Blender, popolare applicazione gratuita e open source di modellazione 3D, dove la RTX 4080 è stata più lenta di circa il 28% rispetto alla RTX 4090. Per un confronto più diretto anche con altre schede grafiche in commercio, potete far riferimento alla tabella sottostante.

RTX 4090 RTX 4080 RTX 3090 Ti RTX 3080 RX 6950 XT Time Spy 35704 28599 21705 17656 21864 Time Spy Ex 19467 14178 11291 8898 10688 Blender median 12106 9479 6280 5023 2134

Nonostante il prezzo elevato, la RTX 4090 è andata letteralmente a ruba lo scorso 12 ottobre, sebbene anche il mining di Ethereum sia stato abbandonato a causa del passaggio al modello Proof Of Stake e i miner non abbiamo depredato il mercato (purtroppo il fenomeno dei bagarini rimane, purtroppo, sempre presente). È possibile che anche la RTX subirà la stessa sorte, sebbene la presentazione delle nuove Radeon RX 7000 di AMD possa portare gli utenti ad attendere il debutto anche di queste ultime.