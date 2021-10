Radeon RX 6600, ecco le prime schede custom

Nelle scorse settimane vi abbiamo più volte parlato dell’imminente arrivo sul mercato di una nuova scheda da parte di AMD, ovvero della RX 6600, che sarà la GPU di riferimento per la fascia medio-bassa della casa di Sunnyvale. Le precedenti indiscrezioni circolanti in rete vedevano una scheda dotata di 1792 Stream Processor (contro i 2048 della versione XT) e 8 GB di memoria GDDR6 a 16 Gbps, presentando quindi un prodotto rivolto al mercato dei giochi in 1080p. Il tutto corredato dalla presenza di 28 Computer Unit con un bandwidth di 256 GB/s.

Stando a quanto riportato da Videocardz.com, in rete sono apparse le prime immagini dei modelli custom basate su questa nuova GPU. Il sito mostra delle VGA marchiate XFX, ASRock e PowerColor. Analizzando attentamente le foto, è possibile notare come le nuove schede avranno lo stesso design e form factor delle loro versioni basate sulla RX 6600 XT.

La XFX Speedster SWFT 210 è una delle schede che si differenzia maggiormente rispetto al modello XT, visto che dalle immagini emerge la presenza di un nuovo PCB ed un differente design del backplate. Per quanto riguarda invece PowerColor e ASRock, le due aziende rilasceranno entrambe due personalizzazioni della nuova RX 6600. PowerColor presenterà due modelli, rinominati “Hellhound” e “Fighter”, il cui design è praticamente identico a quello dei modelli XT, con un raffreddamento a 2 slot e un singolo connettore di alimentazione a 8-pin.

ASRock rilascerà invece due varianti appartenenti alla serie Challenger, che si differenzieranno solamente per il sistema di raffreddamento. La versione Challenger ITX, nonostante sia basata sullo stesso PCB e backplate della versione D (Dual Fan), presenta un sistema di dissipazione con una sola ventola, che come suggerisce il nome sarà ideale per le configurazioni in case ITX.

Non ci resta allora che attendere la presentazione ufficiale di queste schede, che presumibilmente avverrà intorno alla metà di questo mese, con la speranza di vedere un mercato che venga incontro alle esigenze anche dei videogiocatori meno esigenti, visto che si tratta di schede dedicate al 1080p.