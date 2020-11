Radeon RX 6800 XT, battuto il record del mondo HWBOT detenuto dalla RTX 3090

Le nuove GPU AMD basate sull’architettura RDNA 2 sono finalmente disponibili all’acquisto, la recensione delle RX 6800 e RX 6800 XT è online e i primi record del mondo stanno già venendo infranti. A cosa ci riferiamo? Un utente ha appena superato il record del mondo HWBOT ottenuto in 3DMark da una RTX 3090 di Nvidia con una RX 6800 XT overclockata a 2650MHz… con il dissipatore stock!

L’overclocker conosciuto come Lucky_noob ha usato la propria Radeon RX 6800 XT per superare un record del mondo. La sfida consisteva nel superare il già altissimo punteggio record su HWBOT nel benchmark FireStrike di 3DMark ottenuto con una RTX 3090.

Per ottenere questo impressionante risultato, Lucky_noob ha utilizzato una CPU AMD Ryzen 9 5950X overclockata a 5,4GHz e raffreddata ad azoto liquido, in modo da poter sfruttare al massimo le potenzialità dell’architettura Zen 3.

Sia chiaro, solo la CPU era raffreddata in questo modo, la GPU Radeon è stata overclockata a 2,650MHz utilizzando il suo dissipatore stock! Chissà quanto in là le schede RDNA 2 di AMD possono essere spinte raffreddate ad acqua o LN2. A questo ritmo, potremmo assistere al superamento dei 3GHz per la prima volta nella storia delle GPU e potrebbe essere proprio una scheda video AMD ad ottenere il primato.

Lucky_noob è riuscito ad ottenere nel benchmark un risultato di 47932 punti per quanto riguarda la grafica, solo 225 punti sopra la Asus ROG Strix RTX 3090 ma che sono bastati per alzare l’asticella dei record. Ovviamente si tratta di un benchmark sintetici, le reali prestazioni delle due schede video vanno valutate anche in altre circostante.

Con il lancio imminente della RX 6900 XT che avverrà in meno di tre settimane, speriamo di vedere nuovi record mondiali battuti dalle GPU AMD. Nvidia riuscirà a rispondere all’offensiva del Team Red?