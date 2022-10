Manca ormai poco più di una settimana prima del lancio sul mercato dei nuovi processori Raptor Lake e iniziano già a emergere i primi benchmark comparativi con le CPU Ryzen 7000, ormai disponibili all’acquisto da diversi giorni. Il primo di questi è stato condiviso dall’insider HXL e riguarda alcuni test effettuati con Blender. La classifica vede Intel ben posizionata rispetto ad AMD, con il Core i5-13600K e l’i7-13700K davanti di un buon margine ai Ryzen 7 7700X e Ryzen 5 7600X. Al tempo stesso il Core i7-13700K è vicinissimo al Ryzen 9 7900X, a sua volta staccato molto dal Core i9-13900K che si posiziona dietro al top di gamma AMD Ryzen 9 7950X di un soffio.

Blender Benchmark Opendata 13900K 557.66 V3.3.0

13700K 429.7 v3.2.1

13600K 358.18 V3.3.0 7950X 607.53 V3.3.0

7900X 462.39 V3.3.0

7700X 305.51 V3.3.0

7600X 234.65 V3.3.0https://t.co/fFEP2Pfcgd — HXL (@9550pro) October 10, 2022

Il Ryzen 9 7950X sembra l’unico in grado di battere il Core i9-13900K in questo frangente, dimostrandosi il 9% più veloce del top di gamma Intel, mentre il Ryzen 9 7900X è più veloce del Core i7-13700K solamente del 7,6%. La situazione tutto sommato sembra sorridere a Intel e alla sua architettura ibrida, che secondo le ultime voci di corridoio potrebbe proporre i suoi Raptor Lake a un prezzo inferiore rispetto a quello richiesto attualmente per i Ryzen 7000.

C’è da dire che forse ci si aspettava qualcosa in più dal Core i9-13900K, considerato il grosso incremento di E-Core che porta ora la conta totale dei core a ben 24, ma è anche vero che questo è soltanto un test e bisognerà attendere i benchmark completi per avere un quadro più chiaro. A incidere molto è anche la configurazione utilizzata, in questo caso del tutto sconosciuta. La fascia media tuttavia sembra dominio di Intel: il Core i5-13600K batte sia il Ryzen 7 7700X che il Ryzen 5 7600X rispettivamente del 17% e il 51%.

I nuovi processori Core di 13° generazione sembrano a ogni modo già competitivi e non c’è dubbio che Intel abbia tutto il potenziale per fare meglio della passata generazione Alder Lake.