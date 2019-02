Rapture GT-AX11000, il router Wi-Fi 6 di Asus in Italia a 449 euro

Asus porta in Italia il router ROG Rapture GT-AX11000 con connessione Wi-Fi 10 Gbps e progettato per i giocatori che non vogliono compromessi.

Asus ha ufficializzato l’arrivo in Italia di ROG Rapture GT-AX11000, un nuovo router Tri-band Wi-Fi con supporto allo standard 802.11ax (Wi-Fi 6) che risulta essere tra i primi al mondo con Wi-Fi da 10 Gigabit. All’interno un processore quad-core da 1,8 GHz garantisce prestazioni elevate anche quando ci sono molti dispositivi connessi alla rete.

Il nuovo top di gamma di Asus è dotato poi di una porta 2,5G ideale per il gaming, banda DFS, integrazione di wtfast, servizio QoS adattivo, AiMesh per un sistema Wi-Fi mesh e AiProtection Pro per proteggere al meglio la rete.

Il router offre anche un’accelerazione dei giochi di “triplo livello”: GameFirst V darà la priorità al traffico proveniente dai dispositivi ROG compatibili, Game Boost prioritizzerà i pacchetti di gioco e GPN – grazie all’integrazione di wtfast – garantirà il percorso più breve per raggiungere il server di gioco, riducendo il ping fino al 90%.

Grazie alla tecnologia Game Radar il router offre ai giocatori la possibilità di controllare i tempi di ping su diversi server prima di iniziare a giocare, in modo che possano scegliere di collegarsi al server con la migliore connessione e ottenere un decisivo vantaggio competitivo.

Il GT-AX11000 integra anche Open NAT e permette di fare il port forwarding in tre semplici passaggi: basta selezionare a quale titolo giocare, scegliere il dispositivo di gioco e infine attivare Open NAT e iniziare a giocare.

Se invece preferite affidarvi alla connessione via cavo, quello che fa al caso vostro è la porta 2,5 G che garantisce una velocità fino a 2,5 volte superiore rispetto al classico Ethernet. Per maggiore praticità, Asus ha integrato nella parte anteriore del router un pulsante personalizzabile che consente di controllare istantaneamente una funzione a scelta tra illuminazione RGB, Game Boost o banda DFS, che consente di selezionare in maniera dinamica la frequenza per mantenere la banda di gioco sempre libera da potenziali interferenze.

Il nuovo ROG Rapture GT-AX11000 è già disponibile al prezzo consigliato di 449 euro. Lo potete acquistare da Unieuro.