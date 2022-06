La community di appassionati che danno libero sfogo alla fantasia tramite l’impiego di Single Board Computer come Raspberry Pi cresce sempre di più. Sulle pagine di Tom’s Hardware vi parliamo con una certa frequenza dei progetti più interessanti che compaiono sul web e il protagonista della notizia odierna è un progetto realizzato da Dmytro Panin, noto anche come Dr2mod, che ha utilizzato un Raspberry Pi per tradurre i messaggi di Telegram in codice Morse. In pratica, se non avete voglia di aprire Telegram per controllare i nuovi messaggi appena arrivati, potrete sfruttare dei segnali visivi (vale a dire il lampeggiamento di una luce) per conoscerne il contenuto.

Dr2mod è un personaggio piuttosto conosciuto nell’ambiente degli homebrew per Raspberry Pi avendo già realizzato in passato altri progetti, come un sistema in grado di giocare a Flappy Bird grazie all’impiego di un algoritmo di intelligenza artificiale. In particolare, Panin ha usato un Raspberry Pi Zero W, un modulo di alimentazione via USB, una luce e alcuni cavi per realizzare questo progetto. Il tutto è stato installato all’interno di un case stampato in 3D.

Photo Credit: Dr2mod

Photo Credit: Dr2mod

Per quanto riguarda la componente software, un’applicazione CLI (Command Line Interface), basata sulla libreria Telethon, sfrutta le API di Telegram per accettare stringhe di testo. Quando queste ultime vengono tradotte, il Raspberry Pi attiva l’accensione e lo spegnimento della luce replicando il testo tramite codice Morse. Il codice sorgente completo è disponibile su GitHub. Nel caso vogliate replicare questo interessante progetto, vi consigliamo di consultare il thread inerente su Reddit o vedere un video dell’opera in azione su Instagram.

Recentemente, vi abbiamo parlato anche di un altro interessante progetto, realizzato da Adrian Papineau, che ha trasformato un Raspberry Pi Zero 2 W in un dispositivo simile al nunchuck della console Nintendo Wii collegato a degli occhiali indossabili con display. Trovate ulteriori informazioni nel nostro precedente articolo dedicato.