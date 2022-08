I mini computer prodotti da Raspberry non finiscono mai di stupire. La loro natura altamente riprogrammabile consente agli utenti appassionati ed esperti sia di elettronica che di programmazione di realizzare progetti di ogni tipo, ed è proprio il caso di questo Raspberry Pi Pico W funzionante come un campanello in grado di inviare notifiche Telegram quando viene suonato. L’idea è di Maurício Pessoa ed è pensata per persone con difficoltà auditive o che necessitano di un segnale visivo.

Il dispositivo, basato sul Pico W, è in grado di utilizzare il Wi-Fi integrato per connettersi a internet e mandare notifiche su Telegram attraverso un bot. È possibile inviare le notifiche sia a singoli contatti che a dei gruppi. I dettagli riguardo la configurazione hardware utilizzata non sono ancora stati resi noti, dalle immagini condivise è tuttavia possibile notare che il dispositivo fa uso di una scheda Pico W collegata a una breadboard ed è alimentato attraverso una porta USB, includendo anche il pulsante per suonare il campanello.

Fonte: Maurício Pessoa

Per via della differenza dei requisiti di voltaggio tra il campanello e il Raspberry Pi Pico W, il dispositivo fa uso di un fotoaccoppiatore PC817 abbinato a un resistore da 185 Ohm, così da assicurare la trasmissione tra il campanello e la scheda Pico W prima dell’invio della notifica Telegram tramite connettività Wi-Fi. Pessoa ha compilato il codice sorgente del campanello da zero, utilizzando l’ambiente di sviluppo Thonny e il linguaggio di programmazione MicroPhyton. Il codice gestisce sia la connessione del Pico W alla rete wireless, che l’invio delle notifiche su Telegram.

Come accade per la quasi totalità dei progetti realizzati con i sistemi Raspberry, il campanello realizzato da Pessoa è open source ed è disponibile per tutti nella piattaforma GitHub. Tra i progetti più recenti di cui vi abbiamo parlato in precedenza, figurano anche un sistema automatizzato in grado di sbloccare le serrature tramite il riconoscimento facciale e una scheda aggiuntiva in grado di trasformare il Raspberry Pi in un router fai da te.