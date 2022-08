Grazie alla loro natura open-source e modulare, i mini-PC Raspberry Pi permettono veramente di fare qualsiasi cosa. Una nuova scheda aggiuntiva realizzata da Seed Studio per Raspberry Pi Compute Module 4 consente adesso di trasformarli letteralmente in un router fai da te.

La scheda modulare CM4 di Seed Studio equipaggia due porte Ethernet gigabit ad alta velocità, due USB 2.0, una porta HDMI, uno slot microSD, un’interfaccia GPIO per il collegamento di ulteriori schede aggiuntive Raspberry HAT e un piccolo schermo OLED da 0,91 pollici. Come router, il modulo offre ben 32 opzioni per archiviazione, RAM e funzionalità wireless dedicate, insieme a OpenWRT già installato. È tuttavia anche in grado di eseguire Ubuntu, Raspberry OS o qualsivoglia sistema operativo compatibile con questa tipologia di dispositivi.

Fonte: Seed Studio

Le funzionalità della scheda non si limitano tuttavia a quelle di un router, Seed Studio fa infatti notare che il prodotto potrebbe anche funzionare come gateway, un mini-NAS, un ripetitore wireless o addirittura un mini-server. Il modulo è acquistabile con Wi-Fi integrato o senza, dando la possibilità di collegare una configurazione wireless separata, aumentando maggiormente la personalizzazione sotto questo aspetto. Come affermato dall’azienda inoltre, il controller di rete integrato è in grado di assicurare prestazioni migliori utilizzando meno la CPU anche durante carichi di lavoro prolungati, rispetto una scheda di rete di tipo USB.

La scheda è già disponibile all’acquisto nello store di Seed Studio al prezzo di 54,90$ (53,79€), anche se i tempi di consegna sembrano essere notevolmente lunghi: il sito stima un’attesa di ben 11 settimane.

Le mod per Raspberry non si fermano tuttavia qui, in passato vi abbiamo già raccontato di un utente giapponese che è stato in grado di tramutare una vecchia cinepresa degli anni ’50 in una videocamera digitale, grazie all’utilizzo di una scheda Pi Zero 2 W. Una community di appassionati è stata invece in grado di creare qualcosa persino più stravagante, servendosi di un Pi 4 per realizzare il cervello di Terminator.