Raspberry Pi Pico dona nuova vita a un Game Boy Color

I maker della community di modding del Game Boy sanno quanto sia utile avere cartucce con supporto alle memorie microSD, ma non sono sempre facili da trovare. Molte opzioni una volta popolari non sono più in produzione, lasciando i modder a doversi rivolgere a soluzioni personalizzate. Proprio per questo motivo, l’utente Reddit LyneByLyne ha deciso di progettare una propria cartuccia utilizzando un Raspberry Pi Pico. L’idea finale di LyneByLyne è quella di realizzare un PCB su cartuccia basato su Pico con supporto micro SD e con una GUI per la selezione dei giochi. La configurazione attuale è solo un prototipo ma è completamente in grado di caricare ed eseguire Tetris. Per questo progetto, Raspberry Pi Pico è stato programmato utilizzando il linguaggio C e viene alimentato direttamente dal Game Boy. Secondo LyneByLyne, il Pico deve essere overcloccato a 270MHz anche solo per superare la schermata del BIOS.

Credit: LyneByLine

L’obiettivo è quello di sviluppare un PCB su cui gli utenti possano saldare il Pico e utilizzare come una normale cartuccia per Game Boy. Un’altra caratteristica menzionata da LyneByLyne è il supporto all’interfaccia USB, tramite la quale gli utenti potranno teoricamente utilizzare il Game Boy stesso come controller per PC. Nel caso foste interessati, vi consigliamo di consultare il thread dedicato su Reddit e di continuare a seguire LyneByLyne per ulteriori aggiornamenti.

Credit: LyneByLine

Nella giornata di ieri vi abbiamo anche informato su una nuova revisione del chip RP2040, cuore di Raspberry Pi Pico, contraddistinta dalla dicitura “B1”, che equipaggerà le schede alternative prodotte dai partner di Raspberry ed i nuovi Raspberry Pi Pico stessi.