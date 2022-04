Razer ha recentemente annunciato la nuova soundbar Leviathan V2, prodotto destinato ai PC desktop successore della Leviathan uscita nel 2014.

La nuova soundbar Razer è dotata di una striscia LED RGB nella parte inferiore che può essere programmata mediante il software Razer Synapse e di piedini intercambiabili che permettono di gestirne l’inclinazione in base alle proprie preferenze. La Leviathan V2, con una potenza di 65 W, monta due driver full-range e due tweeter con l’aggiunta, rispetto al modello precedente, di radiatori passivi sul retro per gestire i bassi. Nella parte superiore si trovano i pulsanti per l’accensione/spegnimento, il controllo volume e la connessione BT. La Leviathan V2 è più leggera del modello precedente a differenza del subwoofer esterno che è invece più pesante.

Credit: Razer

Tra le novità introdotte dalla Leviathan V2 c’è il supporto al THX Spatial Audio, per fornire audio surround 7.1, che richiede l’apposita app per essere attivato, e la modalità Center Focus che serve ad indirizzare l’audio al centro, soprattutto con contenuti multicanale. La soundbar è dotata di un pulsante di attivazione della sorgente, personalizzabile tramite Razer Synapse, che se tenuto premuto può passare ad una sorgente audio diversa, ad esempio per mandare l’audio alle cuffie. Leviathan V2 può inoltre essere controllata da remoto utilizzato l’app Razer Audio per smartphone con la quale è possibile, tra le varie cose, modificare l’equalizzatore, gestire il volume e scorrere tra i brani.

The Verge ha effettuato una recensione elogiando il suono potente, definendolo “diretto, chiaro e robusto”, promuovendola anche durante l’ascolto di musica. Uno dei difetti riscontrati invece è la totale assenza di porte HDMI, jack 3,5 mm e uscite ottiche. La Leviathan V2 è dotata unicamente di porte USB e supporta Bluetooth 5.2, che risulta essere l’unico sistema per collegare la soundbar ad altri dispositivi come le TV, privandosi però del THX Spatial Audio. Nel complesso alla Leviathan V2 viene assegnato un punteggio pari a 7.

La Razer Leviathan V2 viene venduta ad un prezzo di 249,99 € ed è acquistabile attraverso il sito ufficiale Razer.