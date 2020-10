Razer Tomahawk, ufficiali i case ATX e Mini-ITX con RGB Chroma

Il RazerCon ha portato con se molti nuovi prodotti nel portafoglio di offerte del produttore di Irvine, California. Oltre al nuovo Razer Viper Ultimate Cyberpunk 2077 Edition, l’azienda ha annunciato l’arrivo sul mercato anche di due nuovi case Tomahawk, uno in formato ATX classico e l’altro Mini-ITX per chi vuole una build più compatta.

Entrambi i nuovi case Razer Tomahak hanno un design pulito e semplice, con linee squadrate e la colorazione nera opaca tipica dei prodotti dell’azienda. Parlando di tipico Razer, ovviamente in questi due case non poteva mancare l’illuminazione RGB controllabile attraverso il software Chroma dell’azienda. I pannelli laterali sono realizzati in vetro temprato e si aprono grazie a delle cerniere poste nella parte posteriore dello chassis.

Il modello più grande, il Razer Tomahawk A1, è in formato ATX e supporta schede video con una lunghezza massima di 384mm. Nella parte bassa di entrambi i modelli è presente uno scomparto dov’è possibile nascondere l’alimentatore, nel modello grande trovano posto anche fino a tre HDD da 3,5″ e un radiatore per la dissipazione del calore. Sia Tomahawk A1 che il più piccolo Tomahawk M1 possiedono dei passacavi e delle coperture utili a nascondere il disordine solitamente mascherato dal pannello destro e che qui è invece visibile per via del vetro temprato.

Razer Tomahawk M1 è praticamente identico al fratello maggiore ma restringe le dimensioni al formato Mini-ITX, adatto ai gamer che vogliono un PC elegante ma non vogliono occupare troppo spazio sulla scrivania. Supporta GPU dalla lunghezza massima di 320mm ma dovrete affidarvi ad un alimentatore formato SFX. Entrambi i case dispongono di due porte USB 3.2 Tipo-A, una porta USB 3.2 Tipo-C, un jack da 3,5mm per il microfono, un jack combo da 3,5mm per cuffie con microfono e i tasti accensione e reset nella parte alta.

I nuovi Razer Tomahawk A1 e Tomahawk M1 vengono proposti al prezzo di lancio di 199 dollari e 179 dollari rispettivamente.