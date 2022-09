Il Surface Laptop Go 2 è la seconda generazione del portatile economico targato Microsoft. Quando è arrivato in redazione eravamo un po’ curiosi e un po’ scettici, alla luce del fatto che il primo Surface Laptop Go non ci aveva convinto più di tanto, soprattutto per via di prestazioni non entusiasmanti.

Quest’anno, invece, con il Surface Laptop Go 2 Microsoft è riuscita effettivamente a creare un computer portatile che costa (relativamente) poco, ma che allo stesso tempo offre un’eccellente qualità (in relazione al prezzo) sotto praticamente ogni punto di vista.

Il Surface Laptop Go 2 è un portatile solido e ben costruito, con un corpo che sembra pronto per resistere alle giornate più impegnative. Può sicuramente affrontare la vita dello studente pendolare, il che è ottimo perché è uno dei computer più consigliabili per gli studenti.

Microsoft Surface Laptop Go 2

Lo schermo in formato 3:2 riflette la moda del momento ma sembra anche più versato alla produttività, rispetto al formato 16:9. Chi vuole usare il computer per attività produttive, probabilmente, amerà questa scelta. È anche un touchscreen, che a qualcuno potrebbe interessare o piacere.

Vi piacerà anche la tastiera, che abbiamo trovato davvero molto buona considerata la fascia di prezzo. Peccato per un touchpad che, invece, lascia parecchio a desiderare dal punto di vista della qualità costruttiva.

Soprattutto però il Surface Laptop Go 2 migliora nell’ambito dove il modello precedente lasciava (molto) a desiderare, cioè le prestazioni. La variante che abbiamo provato monta un processore Intel Core i5 di 12esima generazione e 8GB di RAM, che si sono rivelati una combinazione più che adeguata per tutte le attività quotidiane. Navigazione online, videoscrittura, gestione di fogli di calcolo, video in streaming… Con Surface Laptop Go 2 si fa tutto, e in nessun momento abbiamo avuto l’impressione di avere tra le mani un computer lento o scattoso, come capitava con il modello prima.

Microsoft, dunque, è riuscita a colmare la lacuna più evidente, con la seconda generazione. Ma ha mantenuto un prezzo competitivo: sì perché di solito quando vedi scritto “Microsoft Surface” già ti prepari a spendere di più.

E invece no, Microsoft Surface Laptop Go costa 749 euro, nella versione che abbiamo provato. Ci sono anche varianti meno costose: con 256GB di memoria a 677€, oppure con 4/128 GB a 609 Euro. Solo 4 GB di RAM, però, nel 2022 sono davvero pochi e non crediamo che l’opzione più economica di Surface Go 2 sia consigliabile.

Per quanto non sia il laptop meno costoso che si possa trovare, questa alternativa targata Microsoft è sicuramente meritevole.

Design

Microsoft Surface Go 2 si presenta come un laptop molto compatto, anche perché lo schermo è più piccolo del solito: 12,4”, dove la maggior parte dei laptop compatti è da 13,3” o anche di più.

Lo schermo più piccolo è ben compensato dal formato 3:2, con una risoluzione pari a 1536×1024 pixel. Si ha più spazio verticalmente, e chi è abituato a un 13 pollici “normale” difficilmente noterà mancanza di spazio.

Microsoft Surface Laptop Go 2

Le cornici intorno allo schermo sono presenti ma relativamente sottili, poco più di un centimetro sul lato superiore, destro e sinistro. Sul lato inferiore la cornice è un pò più spessa, ma siamo ampiamente entro la definizione di “ordinario”. Il Microsoft Laptop Go 2 sembra un portatile del 2022, per quanto riguarda le cornici intorno allo schermo.

Le cerniere sono di ottima fattura: l’apertura è facile, anche se manca un invito per le dita e dunque bisognerà cercare un aggancio ogni volta. Il movimento è bello fluido, ma allo stesso tempo lo schermo è estremamente stabile durante l’utilizzo.

Sopra allo schermo trova posto la webcam (720p) e l’array di microfoni; sono ben mimetizzati e difficili da vedere, quindi non “rovinano” l’estetica. Manca una copertura fisica per la webcam, che per qualcuno potrebbe essere importante, ma è una caratteristica che in tipicamente troviamo su prodotti più costosi, e nemmeno tutti.

Molto bene la tastiera. I tasti sembrano leggermente più piccoli del solito a prima vista, ma si scrive subito velocemente e senza problemi. Corsa e risposta sono ben bilanciati, quasi alla perfezione in effetti. I tasti hanno una finitura soft che rende l’utilizzo particolarmente piacevole. Non è una tastiera memorabile ma è davvero fantastica, e potrete scriverci per ore senza che vi crei alcun problema.

Peccato però che la tastiera non sia retroilluminata. È una cosa così fuori dal normale, nel 2022, che all’inizio credevo di essere io che non riuscivo a trovare il comando per attivare l’illuminazione dei tasti. E invece no, la retroilluminazione proprio non c’è. Ovviamente è una cosa con cui si può convivere, e forse su un prodotto economico è anche perdonabile; ma il Microsoft Laptop Go 2 non è poi così tanto economico da giustificare l’assenza di una caratteristica basilare come la tastiera retroilluminata. Nonostante questa lacuna, resta una buona tastiera.

La tastiera integra anche un sensore di impronte digitali, nel tasto di accensione in alto a destra. È una buona idea ma non siamo riusciti a farlo funzionare: la configurazione infatti si blocca a metà, e nonostante diversi tentativi non siamo mai riusciti a concluderla. Anche in questo caso, è doveroso il dubbio che si tratti di un problema solo del nostro esemplare.

Microsoft Surface Laptop Go 2

Il sensore d’impronte, in caso di buon funzionamento, è l’unica opzione per l’accesso biometrico. La webcam, infatti, non è di quelle che permettono di usare il riconoscimento facciale di Windows Hello.

Un po’ meno buono, invece, il commento sul touchpad. Le dimensioni vanno bene (ci stanno comodamente tre dita, volendo anche quattro), e risponde bene ai comandi, con precisione e reattività. Tuttavia è installato male, a ogni tocco sprofonda di un paio di millimetri (c’è un “gioco” nell’area cliccabile) e fa un brutto rumore. Potrebbe essere, ovviamente, un difetto specifico del modello che abbiamo ricevuto in prova, ma è meglio tenerlo in considerazione.

La quantità di connessioni è ridotta all’osso. A sinistra abbiamo una USB-A e una USB-C, che non è una Thunderbolt, e il jack da 3,5 mm. A destra, invece, c’è solo il connettore proprietario per la ricarica. Una nota stonata nel 2022, quando sarebbe del tutto normale trovare un caricatore USB-C incluso nella confezione.

Intendiamoci, il caricatore magnetico del Microsoft Laptop Go 2 non è male, carica il prodotto velocemente ed è abbastanza comodo. C’è anche la connessione magnetica, che mette al riparo da eventuali incidenti. Ma comunque sarebbe stato meglio avere una porta USB-C in più, e il caricatore corrispondente incluso.

Se volete, in ogni caso, potete caricare il Microsoft Laptop Go 2 anche tramite la porta USB-C sul lato destro. Anzi, va bene anche il caricatore da 33W fornito con molti smartphone, ma in quel caso la ricarica sarà lenta. In alternativa, dovrete comprarvi un caricatore USB-C più potente, e magari a quel punto vorrete anche una docking station USB, per collegare altri dispositivi mentre caricate il Microsoft Laptop Go 2.

Il caricatore fornito è piccolo e leggero, con una potenza di 39 watt. Se non altro, non è un problema portarselo avanti e indietro tutti i giorni.

Infine, la parte inferiore del Microsoft Laptop Go 2 è realizzata in plastica, con una finitura soft che è molto piacevole al tatto, ma che potrebbe tendere a sporcarsi parecchio nel tempo. L’area inferiore è anche quella da dove viene espulso il calore, il che non è proprio l’ideale perché la plastica non è un granché come conduttore termico; ma l’hardware del Microsoft Laptop Go 2 non scalda molto e non crediamo che ci saranno mai problemi di throttling, considerando anche l’uso che si fa di portatili come questo.

Per il sostegno, il Microsoft Laptop Go 2 si affida a due strisce in gomma, che assicurano una grande stabilità. Può sembrare un’ovvietà, ma in questa fascia di prezzo non tutti i portatili se ne stanno belli fermi sul tavolo, mentre li si usa.

Schermo, webcam, audio

Lo schermo, come anticipato, è in formato 3:2. È una tendenza degli ultimi anni, comune anche ad altri produttori, e non è male. Uno schermo di questo tipo infatti è un pochino più utile per le attività produttive, che si tratti di scrivere email tutto il giorno o di usare fogli di calcolo. Ne risente un po’ l’esperienza multimediale, e quando vorrete guardare un film o una serie TV avrete delle evidenti strisce nere sopra e sotto, mentre le immagini finiranno per essere piccole; sarà come guardare su un tablet da 10”, più o meno.

Il pannello del Microsoft Laptop Go 2 è un IPS LCD senza troppe pretese. Va benissimo per il lavoro quotidiano, e permette di leggere senza affaticarsi, con un testo più che nitido e definito. La luminosità massima non è altissima, e non è uno schermo HDR: abbiamo provato a usarlo per guardare qualche episodio di Sandman su Netflix, scoprendo che la qualità visiva scende moltissimo.

Microsoft Surface Laptop Go 2

Questo schermo andrà bene se capita di guardarsi una cosa veloce durante un viaggio di lavoro, ma se guardate la TV sul portatile tutti i giorni, probabilmente vorrete uno schermo migliore (e un portatile più costoso).

Il trattamento antiriflesso lascia a desiderare, anzi a occhio e croce si direbbe che non è stato fatto alcun trattamento antiriflesso. Una scelta che magari aiuta a godersi di più i contenuti multimediali, ma in altre situazioni ci siamo visti obbligati ad alzare la luminosità per ottenere una buona leggibilità, anche se la luce ambientale non era fortissima. Funziona, ma così si impatta negativamente sulla durata della batteria.

Insomma, è uno schermo “normale”, senza gloria né infamia.

Lo stesso si può dire della videocamera 720p. Genera un’immagine “così così”, abbastanza buona per una chiamata di lavoro o anche personale, ma senza troppe pretese. C’è un bel po’ di rumore e la definizione è al minimo sindacale. Non è certo un disastro, ma visto quanto sono diventate importanti le videochiamate nella nostra vita quotidiana, forse vorrete comprare una webcam separata, da usare almeno per le occasioni importanti.

Microsoft Surface Laptop Go 2

Il suono generato dagli altoparlanti è strepitoso. Non solo il volume è molto alto, così alto che probabilmente non vorrete mai alzarlo al massimo, ma il Microsoft Laptop Go 2 riesce anche a riprodurre uno spettro sonoro piuttosto ampio, andando a creare basse frequenze che sono almeno dignitose. Il che non è affatto male, considerando che la stragrande maggioranza dei laptop è carente su questo aspetto, proprio perché con degli altoparlanti piccoli è fisicamente difficile generare un suono decente.

Il Microsoft Laptop Go 2 invece è fantastico da questo punto di vista, il che è una sorpresa considerata la sua fascia di prezzo.

Anche i microfoni sono eccellenti: posizionati sopra allo schermo, vicino alla webcam, riescono a catturare la voce in modo pulito, eliminando al contempo gran parte dei rumori ambientali. Significa che potrete usare il Microsoft Laptop Go 2 per fare videochiamate anche senza usare le cuffie, e il vostro interlocutore riuscirà a capire quello che dite, quasi sempre.

È possibile farlo anche in ambienti affollati (come ad esempio un aeroporto) ottenendo buoni risultati, ma ciò non significa che sia una buona idea. In questi casi è sempre meglio usare un buon paio di cuffie o di auricolari.

Prestazioni

Le prestazioni erano l’aspetto che più di tutti rendeva il primo Microsoft Laptop Go un prodotto poco desiderabile: senza girarci troppo intorno, era un dispositivo troppo lento e “scattoso” per la sua fascia di prezzo.

Con il Microsoft Laptop Go 2, invece, è tutta un’altra storia. Nell’esperienza pratica, questo computer si è rivelato sempre scattante, veloce e reattivo quanto basta, in ogni situazione. Non ci sono più i rallentamenti snervanti che caratterizzavano il modello precedente, ed è davvero un’ottima notizia.

Microsoft Surface Laptop Go 2

I test riflettono il giudizio empirico: tanto PCMark10 quanto Geekbench 5 riportano valori vicini a portatili di fascia alta con Intel Core i5-1165G, alcuni dei quali sono ancora in commercio a prezzi nettamente più alti. Il Microsoft Laptop Go 2 non arriva a pareggiare con questi concorrenti, tra cui figurano alcuni modelli business di tutto rispetto, ma riesce a offrire un eccellente rapporto prezzo/prestazioni.

In concreto, se restiamo nell’ambito delle attività “ordinarie”, non avrete mai alcun problema di prestazioni. Se usate molte web app e Google Chrome è la vostra app di riferimento, non avrete problemi con il Microsoft Surface Laptop Go 2. Persino se siete di quelli che tendono a tendere molte schede aperte, gli 8 GB di RAM dovrebbero bastare quasi in ogni situazione, tranne forse le più estreme.

Il Microsoft Surface Laptop Go 2, non è, chiaramente, un portatile pensato per attività particolarmente intense, ma potrete usare fogli di calcolo pesanti, eseguire tutte le attività che si fanno normalmente nel lavoro di ufficio, nella gestione domestica o nella vita studentesca.

L’unico neo potrebbe essere lo spazio di archiviazione, che può arrivare al massimo a 256GB. Sicuramente è una scelta coerente con la natura del dispositivo e il suo prezzo contenuto, tuttavia molti potrebbero volere un po’ più di spazio, senza per questo passare a una categoria di prodotto superiore. Questo aspetto è particolarmente importante anche perché il Microsoft Surface Laptop Go 2 non ha il lettore di schede SD. Aprirlo per sostituire il drive non è molto facile, e sicuramente invalida la garanzia. Ma se lo tenete più di due anni, sicuramente a un certo punto ci si può pensare.

Bene la gestione del calore: il Microsoft Surface Laptop Go 2 diventa un po’ caldo quando è collegato il cavo, nella parte inferiore dove si trova la batteria. Ma normalmente è sempre fresco, non scalda sulle gambe né nella zona dove si poggiano i palmi. Non che ci aspettassimo chissà che calore, con questa piattaforma hardware, ma è sempre piacevole constatare che c’è una buona dissipazione termica.

Quanto alla rumorosità, non abbiamo mai sentito le ventole, nemmeno durante i benchmark con il cavo di alimentazione collegato. Né abbiamo registrato temperature preoccupanti. Da questo punto di vista, il Microsoft Laptop Go 2 mette a segno una bella vittoria.

Batteria

L’autonomia del Microsoft Surface Laptop Go 2 non è strepitosa, ma non è nemmeno male. I test di PCMark 10 lo posizionano nella media, con circa 10 ore di durata nelle attività da ufficio, e qualcosa in più con la riproduzione video.

Nella nostra prova, siamo riusciti a usarlo continuativamente per poco meno di 6 ore, che non è male. Per molte persone, una durata simile potrebbe significare anche un’intera giornata, perché non tutti hanno il computer acceso tutto il giorno.

Se non vi basta, comunque, il caricatore da 39 watt e piuttosto leggero e non appesantirà troppo lo zaino. Inoltre il Microsoft Surface Laptop Go 2 si può ricaricare anche tramite la porta USB-C, ma è meglio avere un caricatore da 65 watt, o almeno da 40, in modo da garantirsi una ricarica veloce. A tal proposito, con il caricatore fornito il Microsoft Surface Laptop Go 2 si ricarica da 0% a 100% in meno di due ore, il che non è affatto male.

Conclusioni

Microsoft Surface Laptop Go 2

Con il Microsoft Surface Laptop Go 2 Microsoft ha migliorato enormemente il primo modello, grazie in particolare a una piattaforma hardware capace di buone prestazioni, totalmente adeguate al prezzo.

Ovviamente qui è il prezzo a fare la differenza:. Per 749 Euro – il prezzo della versione 8/256 – riesce a offrire molto: un design solido, buone prestazioni, ottimi altoparlanti e microfoni eccellenti.

Peccato che per altre cose Microsoft si sia persa nel classico bicchiere d’acqua: la tastiera non retroilluminata è difficile da digerire, così come un touchpad rumoroso e dall’assemblaggio incerto. Sicuramente, poi, non sarebbe male avere anche una variante con 512GB di spazio.

Anzi, Microsoft potrebbe tranquillamente offrire di più senza alzare troppo il prezzo: basterebbe togliere il touchscreen, che in un laptop normale (cioè non un convertibile 2-in-1) è un orbello carino ma sostanzialmente inutile.

In generale il Microsoft Surface Laptop Go 2 resta un prodotto più che valido, sicuramente uno laptop economico molto competitivo. Se state cercando un portatile che non costi molto e che possa fare più o meno tutto, potrebbe essere la migliore scelta possibile, in questa seconda metà del 2022.

Ci sono tuttavia dei concorrenti agguerriti da tenere in considerazione. Simile al prodotto Microsoft, per esempio, c’è l’Acer Swift 5: di listino costa di più, oltre 900 Euro, ma spesso e volentieri lo si trova a circa 700 – e allora diventa un’alternativa più che solida.

La stessa considerazione vale per l’Asus Vivobook S15 (AMD), che di listino costa 999€ ma spesso e volentieri lo si trova a meno di 700€. La versione con processore Intel costa 20 Euro in più. Guardando a Lenovo, un concorrente valido del Surface Laptop Go 2 è l’IdeaPad 3i 14″, che di listino costa 699€ ed è assolutamente meritevole.