Roborock F25 ACE Pro eccelle nella pulizia quotidiana grazie alla tecnologia JetFoaming che elimina macchie ostinate in una passata, sistema anti-groviglio efficace e ottima manovrabilità con ruote motorizzate. La base automatica lava e asciuga il rullo ad alte temperature riducendo la manutenzione. Punti deboli: modalità silenziosa non del tutto discreta e display troppo essenziale. Ideale per famiglie con bambini o animali che affrontano frequentemente sporco difficile e cercano praticità. Meno adatto a chi privilegia interfacce sofisticate o massima silenziosità in ogni fase operativa.

Il Roborock F25 ACE Pro è un aspirapolvere wet&dry senza fili che rappresenta l’evoluzione della serie F25, introducendo soluzioni pensate per rendere la pulizia domestica più efficace e soprattutto veloce. Grazie alla tecnologia JetFoaming, un sistema di schiuma ultra-densa progettato per aderire alle superfici e affrontare le macchie più ostinate in un’unica passata, attivabile direttamente tramite un grilletto sull’impugnatura.

A questo si affiancano una potenza di aspirazione elevata, un serbatoio dell’acqua di grande capacità, un rullo avanzato anti-groviglio e una base di autopulizia e asciugatura ad alte temperature.

L’abbiamo provato, vediamo come si è comportata nel nostro test.

Recensione in 1 minuto

Il Roborock F25 ACE Pro è un aspirapolvere wet&dry senza fili che punta tutto su efficacia e praticità. Nell’uso reale si dimostra molto efficace sia sullo sporco leggero sia su quello più ostinato, con risultati spesso visibili già dalla prima passata. Il vero valore aggiunto è la gestione delle macchie difficili, poiché è possibile spargere una schiuma densa sulle macchie secche così da ammorbidirle e riuscire a eliminarle con una o poche passate.

L’esperienza d’uso è fluida: il movimento è naturale, la manovrabilità è elevata e la capacità di arrivare sotto i mobili e lungo i bordi riduce la necessità di passaggi correttivi. Molto convincente anche la gestione dei capelli, con un rullo che resta sempre libero da grovigli. Ottima anche la pulizia della macchina dopo l'uso, grazie alla base automatica che lava e asciuga il rullo senza interventi manuali.

I limiti riguardano soprattutto gli aspetti secondari: la modalità di asciugatura più silenziosa non è del tutto discreta e il display risulta fin troppo semplice, con poche informazioni a colpo d’occhio. Dettagli che non compromettono le prestazioni, ma che incidono sulla raffinatezza complessiva.

In sintesi, il Roborock F25 ACE Pro è una scelta ideale per famiglie e case vissute, con bambini, animali o sporco frequente, e per chi cerca un unico dispositivo capace di pulire a fondo, velocemente e con il minimo sforzo.

Com’è fatto

Il Roborock F25 ACE Pro è un aspirapolvere wet&dry senza fili progettato per affrontare sia lo sporco secco sia quello umido, combinando soluzioni tecniche orientate alle prestazioni, maneggevolezza e gestione automatizzata della manutenzione.

La novità più caratterizzante è la tecnologia JetFoaming: in pratica è possibile usare una soluzione detergente schiumogena dedicata che, tramite un grilletto sull’impugnatura, viene miscelata con aria e spruzzata da un ugello anteriore sotto forma di schiuma ultra-densa. Questa schiuma è pensata per stendersi in modo uniforme in pochi secondi e per aderire alla superficie, così da sciogliere e sollevare lo sporco ostinato.

Tramite app è inoltre possibile regolare il livello di detergente, scegliendo tra tre impostazioni di rapporto detergente/acqua, per adattare la pulizia alle esigenze e ridurre sprechi.

Dal punto di vista della “forza” di pulizia, il F25 ACE Pro abbina una potenza di aspirazione dichiarata di 25.000 Pa a una pressione verso il basso di 30 N e a una rotazione della spazzola di 430 RPM. Questa combinazione è pensata per sollevare sporco incrostato e gestire con facilità tutti i residui, umidi e secchi. La gestione automatica delle prestazioni è affidata alla modalità intelligente con sensore smart DirTect, che rileva i livelli di sporco e regola di conseguenza l’aspirazione e l’utilizzo dell’acqua, con l’obiettivo di usare solo la quantità necessaria e ottenere risultati ottimizzati.

Un altro elemento centrale è il sistema anti-groviglio. Il rullo è abbinato a una lama di pulizia JawScrapers, descritta come uno strumento a “dente di squalo” con raschiatori a pressione costante: la funzione è catturare i capelli tempestivamente, mantenendo i rulli liberi e limitando i residui d’acqua. Nei test pratici, questo sistema si è dimostrato capace di restare libero anche con grandi quantità di capelli.

Per quanto riguarda la precisione lungo bordi e angoli, l’F25 ACE Pro è progettato per una copertura “da bordo a bordo”, con capacità di pulire fino a 0 mm per lato, così da arrivare il più possibile a ridosso di pareti e spigoli. Sul fronte della manovrabilità, integra ruote motorizzate SlideTech 2.0 a doppio motore, pensate per fornire assistenza sia in spinta sia in trazione: le doppie ruote, controllate in modo indipendente, regolano la velocità con precisione per movimenti fluidi e armonizzati e permettono di muoversi intorno ai mobili con maggiore facilità. Anche l’app contribuisce alla personalizzazione, consentendo di regolare il livello di assistenza delle ruote su tre diversi livelli di forza.

La struttura permette anche d’infilarsi sotto ai mobili, grazie alla possibilità di adagiarsi sul pavimento in posizione orizzontale e, soprattutto, grazie all’altezza di 12,5 cm. A questo si affianca un serbatoio dell’acqua più grande, con la capacità di 1 litro per l’acqua pulita e ulteriori 100 ml per la soluzione schiumogena.

La base non serve solo a ricaricare la batteria, ma offre anche un sistema di auto-manutenzione completo. Una volta riposta, è possibile avviare il ciclo di autopulizia e asciugatura: il lavaggio ad alta temperatura arriva a 95°C, con l’obiettivo di separare grasso e residui, inibire i batteri e lasciare il rullo pulito e privo di odori indesiderati. Dopo la fase di pulizia, la base procede con l’asciugatura tramite aria calda, progettata per raggiungere anche il nucleo della spazzola; una base sigillata trattiene il calore per limitare umidità, muffa e cattivi odori e mantenere il rullo pronto all’uso successivo. Ci sono anche opzioni di asciugatura più delicate e silenziose.

Esperienza d’uso

Nell’uso quotidiano la Roborock F25 ACE Pro restituisce una sensazione di prodotto maturo e immediato. L’aspetto che incide maggiormente sull’esperienza d’uso è la gestione delle macchie difficili: nei test effettuati, anche sporco complesso come il ketchup secco da oltre dodici ore è stato rimosso in modo sorprendentemente rapido quando si è fatto ricorso alla schiuma attiva, con risultati visibili già dalla prima passata. In modalità automatica “tradizionale”, senza l’uso della schiuma, la stessa macchia richiede invece numerosi passaggi, come avviene normalmente con molti aspirapolvere wet&dry.

Questo mette in evidenza il valore pratico del sistema a schiuma non tanto come elemento di novità, quanto come metodo estremamente comodo per intervenire su punti critici semplicemente premendo un pulsante, senza dover ricorrere a spray esterni o trattamenti manuali.

Anche nei test più comuni, come macchie di caffè o residui di latte e cereali, la pulizia risulta rapida e lineare, con una capacità di aspirazione e lavaggio che consente di ottenere superfici pulite in una sola passata.

Molto positiva è anche la pulizia lungo i bordi, dove il F25 ACE Pro riesce ad arrivare molto vicino alle pareti, riducendo la necessità di rifiniture successive.

Dal punto di vista della manovrabilità, le ruote motorizzate assistono sia nella spinta sia nella trazione, rendendo il movimento naturale e poco faticoso. La possibilità di regolare il livello di assistenza tramite app permette di adattare il comportamento alle preferenze personali, scegliendo se avere un supporto più leggero o più deciso. La testa snodata contribuisce a rendere agevoli le manovre, mentre la possibilità di portare il corpo completamente in orizzontale facilita la pulizia sotto mobili bassi, ampliando concretamente le aree raggiungibili.

La fase post-pulizia è altrettanto semplice: una volta posizionato il F25 ACE Pro sulla base, il ciclo di autopulizia e asciugatura avviene in modo automatico. Il rullo esce quasi completamente asciutto, sia utilizzando la modalità rapida sia quella più lunga e silenziosa.

Tra gli elementi meno convincenti dell’esperienza d’uso va segnalato anche il display, piuttosto essenziale. Oltre a un’estetica molto semplice, l’indicatore della batteria si limita a una scala a barre, meno immediata e informativa rispetto a una visualizzazione percentuale o tempo. Si tratta di limiti che non incidono sulla qualità della pulizia o sull’efficacia del dispositivo, ma che influiscono sulla percezione complessiva di modernità e di comfort nell’interazione quotidiana.

Verdetto: chi dovrebbe acquistarlo?

Nel complesso, il Roborock F25 ACE Pro è un aspirapolvere wet&dry completo, capace di distinguersi per efficacia e praticità nell’uso quotidiano. Tra i principali punti di forza spicca la qualità della pulizia, che risulta elevata sia sullo sporco leggero sia su quello più ostinato, spesso già alla prima passata. La possibilità d’intervenire in modo rapido e mirato sulle macchie difficili tramite la schiuma attiva rappresenta un vantaggio concreto, perché semplifica la gestione dei punti critici senza interrompere il flusso della pulizia.

A questo si aggiungono l’ottima manovrabilità, resa fluida dall’assistenza delle ruote motorizzate, la capacità di raggiungere agevolmente bordi, angoli e spazi sotto i mobili, e una gestione dei capelli estremamente efficace, che elimina quasi del tutto il problema dei grovigli sul rullo. Positiva anche l’esperienza post-pulizia: la base automatica di autopulizia e asciugatura riduce la manutenzione manuale e restituisce un rullo pronto all’uso in tempi contenuti.

Sul fronte dei contro, gli aspetti critici emersi riguardano più l’esperienza accessoria che le prestazioni vere e proprie. La modalità di asciugatura più silenziosa, pur essendo meno rumorosa di quella rapida, non raggiunge un livello di silenziosità ideale, soprattutto se confrontata con soluzioni concorrenti. Anche il display appare piuttosto basilare, con informazioni limitate e un indicatore della batteria poco dettagliato, elementi che non incidono sull’efficacia della pulizia ma che rendono l’interazione meno raffinata rispetto ad altri modelli di fascia alta.

È una scelta indicata per chi ha bambini, animali domestici o semplicemente affronta spesso sporco umido, macchie ostinate e residui difficili, grazie alla capacità di intervenire rapidamente senza trattamenti manuali aggiuntivi. Allo stesso tempo, si rivolge a chi apprezza la comodità e vuole ridurre al minimo la manutenzione, affidandosi a sistemi automatici di pulizia e asciugatura. Meno indicato, invece, per chi attribuisce grande importanza a interfacce molto evolute o a un funzionamento estremamente silenzioso in ogni fase.