Rinnova il tuo ufficio con la FlexiSpot E5, ora in OFFERTA a PREZZO SHOCK!

Se siete alla ricerca di una scrivania regolabile in altezza che combini robustezza, tecnologia avanzata e un prezzo competitivo, l'offerta sullo store ufficiale per il modello FlexiSpot E5 è davvero imperdibile. Attualmente disponibile a soli 189,99€, grazie a uno sconto del 36% rispetto al prezzo originale di 299,99€, rappresenta una delle soluzioni più complete ed efficaci per migliorare la vostra postazione di lavoro.

Flexispot E5, chi dovrebbe acquistarlo?

Il modello FlexiSpot E5 si distingue per la sua struttura stabile a tre livelli, che unisce una costruzione solida con travi doppie e gambe a T per garantire la massima resistenza e minimizzare le oscillazioni durante il sollevamento. Grazie al telaio in acciaio al carbonio, potrete contare su una base robusta e durevole, capace di sostenere un carico massimo di 100 kg, ideale anche per chi utilizza monitor multipli o attrezzature pesanti.

Uno degli aspetti più apprezzati è la tecnologia a doppio motore, che consente una regolazione fluida e silenziosa con una velocità di sollevamento di 25 mm/s e un livello di rumore inferiore a 50dB. Questo la rende perfetta anche per ambienti condivisi o uffici open space, garantendo un'esperienza d'uso discreta e professionale.

Adatta per utenti con un'altezza compresa tra 153 e 187 cm, la FlexiSpot E5 offre una gamma di regolazione che parte da 60 cm, rendendola ideale anche per bambini o per chi desidera una postura ergonomica impeccabile. Inoltre, la compatibilità con piani di lavoro da 120 a 180 cm di lunghezza e da 60 a 80 cm di larghezza vi consente di personalizzare completamente il vostro spazio, sia in termini di estetica che di funzionalità.

Il pannello di controllo multifunzione include un display a risparmio energetico, la funzione di memoria con quattro posizioni personalizzabili e un sistema anti-collisione che blocca immediatamente la discesa in presenza di ostacoli, assicurando la massima sicurezza durante l'uso quotidiano.

Grazie alla garanzia di 5 anni e a un'assistenza post-vendita affidabile, questa scrivania rappresenta un investimento sicuro per il vostro benessere lavorativo. Se desiderate creare uno spazio ergonomico, versatile e professionale, approfittare di questa offerta sulla FlexiSpot E5 è la scelta migliore che possiate fare oggi.

