Prezzo BOMBA su questo mouse gaming Corsair! (-35%)

Tra i vostri obiettivi del 2024 vi è migliorare il vostro set up da gaming con periferiche di qualità? Se volete iniziare dal mouse e desiderate un modello alla pari dei migliori sul mercato vi consigliamo il Corsair Katar Elite, ora disponibile su Amazon a soli 59,99€ invece di 92,90€! Con una forma simmetrica compatta e una velocità di trasmissione wireless eccezionale, rappresenta il compagno ideale per PC, PS5, PS4 e Xbox e potrà essere vostro con un notevole sconto del 35%.

Corsair Katar Elite, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo mouse è l'ideale per i videogiocatori che cercano una soluzione leggera, facile da utilizzare e incredibilmente performante. In particolare, è un modello consigliato per gli appassionati di sparatutto in prima persona grazie al suo DPI capace di arrivare fino a 10.000, assicurando precisione e velocità nei movimenti, essenziali nei giochi ad alta intensità. Inoltre, la sua forma simmetrica compatta lo rende perfetto per coloro che preferiscono un mouse maneggevole e comodo anche durante lunghe sessioni di gioco.

Il Corsair Katar Elite offre una durata della batteria fino a 110 ore e una straordinaria velocità di trasmissione wireless, eliminando qualsiasi ritardo di input. Infine, è dotato di illuminazione RGB controllabile tramite l'app iCUE, con la possibilità di sincronizzarla con le vostre altre periferiche. La ciliegina sulla torta? Può essere utilizzato non solo su PC, ma anche con PS5, PS4 e Xbox, qualora vogliate alternarlo con il controller per giocare a titoli come strategici e gestionali.

Insomma, si tratta di un'opportunità da non perdere: grazie alle sue eccellenti prestazioni, alla lunga durata della batteria e all'ergonomia, questo mouse rappresenta un ottimo investimento per migliorare notevolmente la vostra esperienza di gioco. Non possiamo, dunque, non consigliarvelo, soprattutto finché è in offerta a soli 59,99€!

