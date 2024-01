Paghi poco e funziona bene: TP-Link PG1200 a soli 59€!

Il kit powerline TP-Link PG1200 vi permette di estendere la vostra rete internet in ogni angolo della casa sfruttando la rete elettrica, con una facilità di installazione senza pari grazie alla modalità plug and play. Approfittate dell'offerta in corso su Amazon che porta il prezzo a 59,99€, assicurandovi un prodotto all'avanguardia!

Powerline TP-Link PG1200 KIT, chi dovrebbe acquistarlo?

Il nuovissimo kit Powerline TP-Link PG1200 è la soluzione ottimale per chi cerca affidabilità e semplicità nell'estendere la connessione internet domestica. Grazie al protocollo G.hn, questo dispositivo offre prestazioni e copertura maggiori rispetto ai modelli precedenti, riuscendo ad arrivare fino a 300 metri di distanza sfruttando il cablaggio elettrico esistente.

Può raggiungere una velocità di 607Mbps e si autoconfigura, quindi è davvero facilissimo da usare. La porta Gigabit assicura la massima velocità e può essere usata sia per collegare direttamente PC o console, che per un router wireless. Con un prezzo scontato di 59€, vi offrirà una connessione stabile e veloce senza gravare sul portafoglio.

Questo KIT Powerline TP-Link PG1200 rappresenta un investimento intelligente per chi desidera una rete affidabile e potente in ogni angolo della casa, senza lavori di cablaggio, dispendiosi sia in termini di prezzo che di tempo. Il prezzo di 59€ lo rende un prodotto che non potete lasciarvi sfuggire.

