Il roborock QV 35A è in offerta su Amazon a soli 349,99€ invece di 589,99€, con uno sconto del 41%. Questo robot aspirapolvere di ultima generazione vi conquisterà con la sua potente aspirazione da 8000Pa, perfetta per catturare peli di animali e sporco ostinato. Approfittate subito dello sconto del 41% su Amazon per portare a casa questo gioiello tecnologico a 349,99€. La stazione tutto-in-uno gestisce autonomamente svuotamento, riempimento acqua e lavaggio dei panni, mentre il sistema anti-groviglio certificato SGS elimina definitivamente il problema dei capelli.

Roborock QV 35A, chi dovrebbe acquistarlo?

Il roborock QV 35A è la soluzione ideale per chi desidera una pulizia domestica completamente automatizzata e senza compromessi. Perfetto per famiglie con animali domestici, questo robot vi libererà dalla costante battaglia contro peli e sporco grazie alla sua potente aspirazione da 8000Pa e al sistema brevettato antigroviglio che elimina il fastidioso problema dei capelli attorcigliati nelle spazzole. È particolarmente consigliato a chi possiede abitazioni su più livelli, considerando la capacità di memorizzare fino a 4 mappe diverse, e a chi ha superfici miste tra tappeti e pavimenti duri: la funzione di sollevamento automatico del panno garantisce transizioni perfette senza bagnare i tappeti.

Se siete tra coloro che cercano massima autonomia e minima manutenzione, questo dispositivo soddisferà pienamente le vostre esigenze. La stazione tutto-in-uno con sacchetto da 2,7 litri vi permetterà di dimenticarvi dello svuotamento per oltre 7 settimane, mentre il serbatoio dell'acqua da 4 litri coprirà fino a 300 m² senza ricariche. L'investimento diventa ancora più conveniente con lo sconto del 41% che porta il prezzo a soli 349,99€: un'opportunità eccellente per chi desidera tecnologia avanzata con navigazione LiDAR, evitamento intelligente degli ostacoli e controllo completo tramite app, smartwatch o comandi vocali.

Il roborock QV 35A è un robot aspirapolvere di ultima generazione che combina potenza da 8000Pa e tecnologia antigroviglio certificata. Dotato di navigazione LiDAR PreciSense per mappature precise, doppi panni rotanti sollevabili fino a 10mm e sistema Reactive Tech per evitare ostacoli, garantisce una pulizia profonda su ogni superficie. La stazione tutto-in-uno gestisce autonomamente svuotamento, lavaggio e asciugatura, con autonomia fino a 7 settimane.

