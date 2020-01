ROG Strix GA35 e ROG Strix GT35, Asus svela i nuovi desktop gaming

Nel corso del CES di Las Vegas Asus ha presentato due nuovi computer desktop preassemblati dedicati ai videogiocatori, il ROG Strix GA35 e il ROG Strix GT35. Si tratta di prodotti di fascia alta dedicati agli utenti più esigenti, che sfruttano tutti componenti marchiati Asus ROG.

Guardando le specifiche, sicuramente non rimarrete delusi: l’accoppiata AMD Ryzen 3000 e GeForce RTX offre prestazioni di alto livello tanto nei videogiochi quanto nella creazione di contenuti. Asus si è infatti resa conto che molti videogiocatori sono anche content creator (youtuber o streamer ad esempio) e ha voluto creare una macchina in grado di soddisfare le esigenze di entrambi i mondi.

La versione top di gamma del nuovo Asus ROG Strix GT35 permette di scegliere una CPU AMD Ryzen 9 3950X (raffreddato da un dissipatore a liquido ROG Strix LC 240) e una scheda video ROG Strix RTX 2080 Ti, fino a 64 GB di memoria RAM e fino a 1 TB di SSD NVMe PCIe 4.0, il tutto installato su una motherboard Asus ROG Strix X570-F. Insomma, Asus offre la possibilità anche a chi non sa assemblare un PC con le proprie mani di avere un computer con i migliori componenti oggi disponibili.

I nuovi Asus ROG Strix GA35 e GT35 sono ottimi desktop anche per i giocatori competitivi che popolano il mondo degli esports: tra le varie caratteristiche troviamo infatti, sulla parte frontale, due slot per l’hot swap di SSD da 2,5″, che permettono di inserire e rimuovere SSD senza bisogno di aprire il case o utilizzare cacciaviti. Questo permette (ad esempio durante un torneo) di passare facilmente dalla configurazione usata da un giocatore a quello di un altro, basterà inserire l’SSD giusto.

Integrati nel case troviamo anche una maniglia per il trasporto in grado di sostenere una forza fino a 30 kgf (chilogrammo forza) e un gancio a cui appendere il proprio headset, che può sopportare una forza fino a 10 kgf.

CPU AMD Ryzen 9 3950X

AMD Ryzen 9 3900X

AMD Ryzen 7 3800X

AMD Ryzen 7 3700X Scheda madre Asus ROG Strix X570-F OS Windows 10 Pro Scheda video GeForce RTX 2080 Ti 11 GB

GeForce RTX 2080 Super 8 GB

GeForce RTX 2070 Super 8 GB

GeForce RTX 2060 Super 6 GB

GeForce RTX 2060 6 GB RAM Fino a 64 GB DDR4-3200 Archiviazione SSD NVMe PCIe fino a 1 TB

HDD 1 / 2 TB Connettività Intel Gigabit LAN

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1 I/O frontale (2) USB 3.2 Gen1 Type-A

(2) USB 3.2 Gen1 Type-C

(1) Ingresso microfono 3,5 mm

(1) Uscita cuffie 3,5 mm I/O posteriore (4) USB 3.2 Gen1 Type-A

(1) USB 3.2 Gen2 Type-A

(1) USB 3.2 Gen2 Type-C

(1) HDMI 2.0

(1) DisplayPort 1.2

(1) RJ45

(5) Jack audio 3,5 mm

(1) SPDIF Slot d’espansione (2) PCIe 4.0 x16

(1) PCIe 4.0 x4

(2) PCIe 4.0 x1

(2) M.2-22110 PCIe 4.0 / SATA Alimentatore 500 / 700 W Dimensioni e peso 27,9 x 43,3 x 50,1 cm / 15 kg

L’Asus ROG Strix GT35 offre un design a doppia camera, separando scheda madre, processore e scheda video da alimentatore e dischi da 2,5″ o 3,5″. In questo modo il calore dei componenti che scaldano di più viene isolato e dissipato meglio, salvaguardando allo stesso tempo quelle parti del PC che solitamente rimangono più fresche, come appunto HDD e SSD.

Non abbiamo ancora informazioni precise riguardo al prezzo e all’arrivo sul mercato italiano dei nuovi Asus ROG Strix GA35 e ROG Strix GT35, ma come sempre vi aggiorneremo non appena ci saranno novità.