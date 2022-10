Nvidia è concentrata sul lancio delle nuove GPU RTX 4000, che debutteranno sul mercato il prossimo 12 ottobre, ma nonostante questo pare non abbia rinunciato a qualche variante aggiuntiva di RTX 30, sotto forma di un’ulteriore GeForce RTX 3060 Ti leggermente più potente del modello lanciato nel 2020. Questa GPU, finora conosciuta solo tramite i rumor, sarebbe in lavorazione ormai da diverso tempo e vanterebbe l’uso di memorie GDDR6X, al posto delle GDDR6 presenti sul modello in commercio.

La GeForce RTX 3060 Ti aggiornata sarebbe basata sul processore grafico GA103, il quale mantiene tutte le precedenti specifiche del GA104 che invece equipaggia la versione del 2020, vale a dire 4864 CUDA core, 152 Tensor core e 38 Ray Tracing core. Il boost clock di 1670 MHz sarebbe più alto di soli 5 MHz rispetto i 1665 MHz del modello iniziale, mentre il già citato supporto alle più veloci VRAM GDDR6X offre una larghezza di banda di 19 Gbps e un bandwidth totale di 608 GB/s. L’impiego dei moduli GDDR6X implica un leggero aumento dei consumi, per via della loro maggior richiesta di energia.

Questo modello, insieme a un’altra variante più economica della RTX 3060 “liscia” con 8GB di VRAM, dovrebbero arrivare alla fine di questo mese. Lo scopo di Nvidia è tentare di riempire nuovamente il vuoto nella fascia bassa, dopo gli aumenti di prezzo che hanno caratterizzato i suoi prodotti. Una decisione che è probabilmente spinta anche dall’arrivo di Intel, intenzionata a competere nel segmento più economico con le sue nuove Arc Alchemist. Sebbene le Arc A770 e A750 non rappresentino una minaccia concreta per la RTX 3060 Ti, le top di gamma Intel si sono nella maggior parte dei casi dimostrate più veloci della RTX 3060 nei benchmark pre-lancio.

Tutto dipenderà ovviamente dal prezzo: la Arc A770 base è in vendita a 349 dollari, mentre la versione Limited Edition da 16GB ha un prezzo di 369 dollari, la Arc A750 costa infine 289 dollari. Nvidia dovrà quindi cercare di mantenere prezzi simili se vuol veramente tornare a competere nella fascia più economica e mettere i bastoni tra le ruote a Intel.