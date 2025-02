RTX 5090, gli acquirenti potrebbero dover attendere a lungo prima di riceverla

La nuova serie di schede grafiche RTX 50 di Nvidia è andata esaurita in pochi minuti dal lancio, lasciando molti acquirenti a mani vuote. Newegg ha riferito che il suo intero inventario è scomparso in soli 20 minuti, con la maggior parte delle GPU già esaurite nei primi 5 minuti.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Questa carenza di disponibilità evidenzia i persistenti problemi di approvvigionamento nel mercato delle schede grafiche di fascia alta. Gli scalper stanno già rivendendo le GPU a prezzi 2-3 volte superiori al prezzo di listino su siti come eBay, approfittando della domanda elevata.

La situazione è particolarmente critica considerando che Nvidia è attualmente l'unica opzione per gli appassionati che cercano prestazioni di punta, dato che AMD si sta concentrando principalmente sul segmento medio-basso con la sua prossima generazione RDNA 4.

Overclockers UK (OCUK) ha dichiarato su X di aver esaurito tutto il suo stock di RTX 50 e ha temporaneamente sospeso i preordini. I clienti che non hanno ricevuto conferma di spedizione sono stati inseriti in una coda, con tempi di attesa stimati tra 3 e 16 settimane per la RTX 5090 e 2-6 settimane per la RTX 5080.

La responsabilità di garantire una disponibilità adeguata al lancio ricade su Nvidia e sui suoi partner AIB. La produzione di GPU consumer RTX 50 compete direttamente con quella degli acceleratori Blackwell per data center, poiché utilizzano gli stessi wafer TSMC.

Con il possibile arrivo della serie RTX 5060 il prossimo mese, destinata al segmento mainstream che rappresenta la maggior parte del mercato, ci si augura che Nvidia e i suoi partner riescano a risolvere i problemi di approvvigionamento per soddisfare la domanda dei consumatori.